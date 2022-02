AREZZO – Sansepolcro, un Carnevale da fotografia nella mostra a Palazzo Pretorio

Il Carnevale dovrà ancora fare a meno della festa in piazza, a causa delle restrizioni per la pandemia. Ma l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione del Fotoclub Sansepolcro, ha deciso di organizzare una mostra dedicata proprio al Carnevale, che prenderà il via sabato prossimo 19 febbraio nella sala mostre di Palazzo Pretorio.

L’inaugurazione è in programma alle 18 alla presenza della maschera “Senzabriglie”, che lancerà un messaggio ai Borghesi dalla scalinata esterna del Museo. La mostra proseguirà fino al 27 giorno di martedì grasso.

“Pur con le dovute cautele, abbiamo deciso di conservare lo spirito del Carnevale, che tanto piace ai piccoli ma anche ai grandi – commenta l’assessore Francesca Mercati – Sarà un periodo di festa ridimensionato, ma che segnerà la ripartenza. Un ringraziamento va al Fotoclub che ha reso possibile l’allestimento della mostra. Invito infine tutti i Borghesi a venire ad ascoltare il messaggio di Senzabriglie, la maschera della nostra Città”.