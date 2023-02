Sansepolcro, incontro con la Fondazione Arezzo Intour per programmare la valorizzazione del patrimonio culturale

Il direttore di Arezzo Intour, Rodolfo Ademollo, assieme allo staff della Fondazione, nei giorni scorsi è stato ricevuto dal vice sindaco Riccardo Marzi, l’assessore alla cultura Francesca Mercati, Maria Cristina Giambagli, funzionario dell’ufficio cultura nonché direttrice del Museo Civico, oltre alla presidente della Fondazione Piero della Francesca, la Prof.sa Francesca Chieli, per fare il punto sulle realtà culturali della Città di Sansepolcro e gli eventi in calendario per il 2023.

Piero della Francesca è stato l’argomento trainante dell’incontro, ma molti sono stati i punti trattati, così come tutta l’arte del comprensorio comunale a 360° per poter pianificare una offerta culturale di livello durante tutto l’anno.

All’incontro è seguita una vista al Museo Civico e alla Casa di Piero dove la presidente della Fondazione Francesca Chieli è stata un’ottima guida per spiegare le peculiarità di quella che fu dimora del grande artista, e che oggi attira moltissimi visitatori fin dal giorno della sua riapertura, pochi mesi fa.

Promozione e divulgazione le promesse della Fondazione aretina, per poter contribuire a mettere in risalto le tante peculiarità di Sansepolcro.