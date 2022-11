SANSEPOLCRO – Il Parco di Liegro intitolato a David Maria Sassoli

Il Parco Pubblico in Largo Mons. Luigi Di Liegro da oggi porta anche il nome di David Sassoli.

Motivo per cui l’associazione ha fortemente voluto che il parco, situato proprio nell’area di alcune scuole della città, già intitolato ad una figura importantissima per la città, Mons Luigi di Liegro, portasse anche il nome di una persona tanto cara come David Maria Sassoli.