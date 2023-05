Sanità, Corsi OSS: al via le iscrizioni sul portale Estar

Sono 540 i posti disponibili per i corsi abbreviati di operatore socio sanitario di cui 90 sono riservati al territorio dell’Area vasta Toscana sud est. Il corso di 400 ore è riservato a chi possiede l’attestato di qualifica di addetto all’assistenza di base o equipollente ed è relativo all’anno formativo 2023-24. L’avviso di pubblica selezione è pubblicato sul sito istituzionale di Estar. Il termine per presentare la domanda, da compilare esclusivamente online scade il 15 maggio alle ore 12.

Il bando mette a disposizione complessivamente 540 posti di cui 90 per l’Area vasta Toscana sud est, 240 per l’area vasta Toscana centro e 210 per l’Area vasta Toscana nord ovest.

Dei 90 posti messi a disposizione per l’area vasta Toscana sud est, 30 sono riservati ad Arezzo, 30 all’Azienda ospedaliera Universitaria Senese e 30 per Grosseto. Il corso di complessive 400 ore prevede 150 ore di didattica, 60 ore di laboratorio e 190 di tirocinio. La frequenza è obbligatoria e al termine del corso gli studenti dovranno sostenere un esame finale. Requisiti, modalità di ammissione e iscrizioni sono disponibili sul bando pubblicato al link: https://www.estar.toscana.it/index.php/avviso-di-pubblica-selezione-per-lammissione-ai-corsi-abbreviati-per-operatore-socio-sanitario-400-ore-riservato-a-chi-possiede-lattestato-di-qualifica-di-addetto-all-2/