Rischio idrogeologico e temporali forti, codice giallo per tutta la Toscana

Codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale. L’allerta interessa dapprima la zona nord-occidentale della regione (a partire dalle 22 di stasera, domenica, e fino alle 12 di lunedì), per estendersi successivamente a tutto il resto della Toscana (fino alla mezzanotte di domani, 15 agosto).

Anche la Toscana è interessata dal transito di una perturbazione che porterà un aumento dell’instabilità tra la sera di oggi e tutta la giornata di domani, lunedì. Nella serata di oggi e nella nottata il maltempo riguarderà in particolare le province di Massa, Lucca e in minor misura Pisa e Livorno. Saranno possibili temporali isolati ma con piogge anche molto intense con colpi di vento. Durante la mattina di lunedì prevista una pausa dei fenomeni mentre nel pomeriggio sono attesi temporali con piogge intense, colpi di vento e grandinate nelle zone interne delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Nel tardo pomeriggio e nella sera di lunedì ancora pioggia intensa e temporali in particolare lungo la costa centrale, meridionale e zone limitrofe.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.