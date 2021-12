LIVORNO – Difesa del suolo, il 10 dicembre sopralluogo Monni a Collesalvetti

Sicurezza idrogeologica e abbattimento del rischio allagamenti nel territorio di Collesalvetti.

Il punto sui lavori in corso e su quelli in programma sarà al centro del sopralluogo in programma domani, venerdì 10 dicembre, al quale parteciperà anche l’assessora all’ambiente Monia Monni.

Alle ore 11 Regione, Comune e Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno incontreranno i giornalisti per illustrare gli interventi. La conferenza stampa si terrà nei pressi della cassa di espansione di via di Suese, zona Stagno, a Collesalvetti (LI).

Interverranno, oltre all’assessora Monni, il presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno Maurizio Ventavoli ed il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini.