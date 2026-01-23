Regione, l’assessore all’Ambiente Barontini incontra WWF e LIPU

Biodiversità, protezione di specie animali, habitat e valorizzazione delle riserve naturali. Questi i temi discussi negli ultimi giorni in una serie di incontri con i vertici regionali e nazionali della LIPU e del WWF promossi dall’assessore all’Ambiente della Regione Toscana David Barontini.

L’educazione ambientale nelle scuole è stato un altro degli argomenti posti al centro dei colloqui, considerata la sua importanza nel portare all’attenzione delle ragazze e dei ragazzi comportamenti consapevoli del valore che assume il rispetto e la tutela dell’ambiente in ogni sua forma e attività.

“Credo molto – ha spiegato l’assessore Barontini – in un metodo di lavoro basato sul coinvolgimento diretto delle associazioni attive sulle tematiche ambientali. Gli incontri con WWF e LIPU rappresentano un momento di confronto concreto e costruttivo, utile a condividere priorità, criticità e proposte operative per la tutela della biodiversità e del territorio. Il contributo di realtà competenti e radicate come queste è fondamentale per costruire politiche ambientali efficaci, fondate su ascolto, collaborazione e responsabilità condivisa. Prossimamente avremo incontri analoghi con altre associazioni del settore”.