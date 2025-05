Reggello, l’olio Sergenti premiato a Roma come miglior olio biologico del mondo

Si è svolta ieri mattina, nella Sala Cavour del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a Roma, la cerimonia di consegna dei premi della 30ª edizione del Premio Biol 2025, il più importante riconoscimento internazionale dedicato agli oli extravergine d’oliva biologici.

A trionfare come miglior olio biologico del mondo è stato l’olio “Sergenti” prodotto dall’Azienda agricola “I Sergenti” di Reggello (FI), un risultato straordinario che porta in alto il nome del nostro territorio nel panorama dell’olivicoltura biologica internazionale.

Sottosegretario di Stato Luigi D’Eramo, sono stati celebrati i vincitori di quest’edizione che ha visto in gara 507 oli biologici provenienti da 18 nazioni. Il concorso, promosso dall’associazione Biol Italia su iniziativa del Alla presenza del, sono stati celebrati i vincitori di quest’edizione che ha visto in gara 507 oli biologici provenienti da 18 nazioni. Il concorso, promosso dall’associazione Biol Italia su iniziativa del Ci.Bi . – Consorzio Italiano per il Biologico, si è svolto lo scorso 22 marzo a Bari, dove una giuria internazionale composta da 35 esperti ha valutato gli oli attraverso assaggi e analisi sensoriali e quali-quantitative.

Presenti alla cerimonia la famiglia Ricci, titolare dell’azienda vincitrice, e il Sindaco di Reggello, Piero Giunti, che ha voluto esprimere la propria soddisfazione: “Desidero rivolgere le mie congratulazioni all’azienda agricola I Sergenti per questo straordinario traguardo: essere premiati con il riconoscimento di miglior olio biologico al mondo è motivo di grande orgoglio. È un successo che valorizza il loro impegno e la loro passione, ma che rappresenta anche un’importante affermazione per tutto il nostro territorio e per l’eccellenza dell’olio extravergine d’oliva di Reggello, sempre più il nostro autentico ‘Oro verde’”.

Il successo dell’olio “Sergenti” è un valore aggiunto per tutta la comunità reggellese e un esempio virtuoso di agricoltura sostenibile e di qualità.