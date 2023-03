Realizzare un sito web in ottica SEO: come fare e a chi rivolgersi?

Ormai da diversi anni, possedere un sito web è indispensabile per chiunque intenda lanciarsi in un’attività commerciale, artigianale o professionale di vario tipo. Che si tratti di un nuovo brand, di un negozio fisico o di un giovane freelance che propone servizi B2B importa poco: oggigiorno è impossibile affacciarsi sul mercato locale e, ancor più, imporsi su larga scala senza una solida presenza in Rete.

Presenza che va costruita nel tempo con un’attenta strategia di comunicazione e marketing digitale che contempli vari ambiti, come la gestione dei social media, l’invio di newsletter, la realizzazione di campagne ADV e, soprattutto, l’utilizzo di un sito web aziendale o professionale, considerato come un “biglietto da visita” per i potenziali clienti.

Dunque, quali caratteristiche dovrebbe avere un sito web intercettare utenti in target, in modo da favorire l’ampliamento della clientela?

Un design accattivante e dei contenuti formalmente corretti, purtroppo, non sono sufficienti per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Specialmente nel caso di siti di imprese, marchi o lavoratori freelance che operano in un settore particolarmente competitivo (es. ristorazione, commercio, ecc.).

Il ruolo della SEO nella crescita del business

È qui che entra in gioco la SEO (acronimo che sta per Search Engine Optimization), vale a dire quell’insieme di regole e/o “trucchi” che permettono a un determinato sito di conquistare la vetta della prima pagina sui motori di ricerca. Negli anni, infatti, si è formata una vera e propria disciplina che si occupa di analizzare i fattori che influenzano, sia in positivo che in negativo, il posizionamento di siti e pagine web nelle SERP, ossia nell’elenco di domini fornito fai motori di ricerca in risposta ad una specifica chiave (o keyword).

Parallelamente, è emersa anche una nuova figura professionale, ovvero il SEO Specialist, il cui compito è esaminare il sito del cliente, valutare la sua corrispondenza ai principi della SEO e apportare eventuali migliorie, al fine di guadagnare posizioni nelle SERP. È risaputo, infatti, che la maggioranza degli utenti si ferma ai primi risultati generati dai motori di ricerca e, solo in rari casi, sceglie di visualizzare l’intero elenco. Va da sé, quindi, che posizionarsi al primo posto (o, comunque, nella sezione più alta della prima pagina) significa accrescere la propria visibilità. E, con essa, anche le probabilità di essere contattati da potenziali clienti.

Considerati tali aspetti, chiaramente vale la pena di investire nell’ottimizzazione del sito, affidando sia la fase strategica, sia quella della costruzione (o del restyling), ad un professionista esperto.

L’ideale, quindi, sarebbe rivolgersi ad una web agency specializzata nella realizzazione siti web Lucca, o altre città, così come in altri ambiti inerenti al digital marketing, così da poter contare sui diversi membri dello staff ed elaborare una strategia più completa, focalizzata sui propri obiettivi di business.

Quali sono i principi base della SEO?

Come accennato, la SEO si basa su vari principi, che hanno lo scopo di rendere SEO friendly il sito o la pagina web in questione. Di conseguenza, per ottenere un alto posizionamento nelle SERP, è necessario prestare attenzione ai seguenti aspetti (e, all’occorrenza, intervenire su di essi):