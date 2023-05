Le Case della Memoria partecipano alla Giornata Adsi

Anche quest’anno, tante Case della Memoria partecipano alla XIII Giornata Nazionale ADSI, in programma domenica 21 maggio. Grazie alla rinnovata collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche Italiane, tra gli oltre 400 luoghi di tutta Italia che saranno visitabili figurano infatti anche diverse realtà aderenti all’Associazione Nazionale Case della Memoria che apriranno gratuitamente le porte. A causa dell’emergenza meteorologica e del momento difficile che il territorio sta vivendo, è stato deciso di sospendere l’iniziativa in Emilia Romagna. La visita in tutte le altre regioni sarà possibile su prenotazione sul sito web di Adsi.

«Anche quest’anno, si rinnova la sinergia con l’Associazione Dimore Storiche Italiane – commenta Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione, quella con ADSI, che prosegue di anno in anno sul filo della vicinanza di intenti che ci accomunano, in primo luogo la volontà di far arrivare a una fetta sempre maggiore di pubblico la meraviglia di case, ville, castelli che custodiscono la Storia e la Memoria».

«Ancora una volta, la Giornata Adsi si presenta come un’ottima iniziativa per dare al pubblico la possibilità di conoscere da vicino anche le case museo che fanno parte nostra rete nazionale – aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Condividiamo con Adsi il piacere di aprire le porte di questo museo diffuso, rappresentato dalla Case della Memoria e da tutte le dimore storiche di cui l’Italia è costellata. Rinnoviamo la nostra vicinanza alle Case dell’Emilia Romagna e il nostro cordoglio per i lutti che l’intera regione sta vivendo».

Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito. Per la Toscana, apriranno le porte la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, il Museo Primo Conti a Fiesole, la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli (Barga, LU). In provincia di Prato la Casa Museo Leonetto Tintori (località Figline, Prato), il Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola a Vaiano, la casa-studio di Quinto Martini a Seano (Carmignano). Nel livornese il Museo Casa Carducci di Castagneto Carducci e Casa Guerrazzi a Cecina.

Aperte anche la Casa Menotti a Spoleto (PG) in Umbria e la Locanda Martorelli-Museo del Grand Tour di Ariccia (RM) nel Lazio.

Anche quest’anno l’Associazione Dimore Storiche Italiane e Photolux Festival, promuovono in collaborazione con Instagramers Italia ETS, il challenge rivolto agli utenti di Instagram. Per partecipare, basterà pubblicare un contenuto (foto, carosello, reel o storia in evidenza) sul proprio profilo Instagram usando l’hashtag #challengeadsi2023 e/o menzionando @dimore_storiche_italiane, @photoluxfest e @weareigersit. I 25 contenuti digitali più rappresentativi diventeranno una mostra virtuale accessibile sui siti web di ADSI e Photolux Festival e saranno condivisi sugli account Instagram dei tre soggetti promotori. Un autore o un’autrice selezionati dalla giuria saranno invitati a partecipare a una visita speciale dedicata in una dimora storica della propria città di residenza.