Rally, Angelo Lombardo vince il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine

Il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine, appuntamento valido come apertura del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2026, porta la firma di Angelo Lombardo. Il pilota di Cefalù – al volante della Porsche Carrera 911 RS di 2° Raggruppamento schierata dal team Guagliardo – ha fatto registrare il miglior tempo su tutte le prove speciali messe in programma da Scuderia Etruria SCRL, valide anche per il Campionato Italiano Rally Auto Classiche, per il Trofeo Abarth A112 Yokohama, per il Trofeo Michelin Storico e per il Memory Fornaca. Affiancato alle note da Roberto Consiglio, il driver portacolori del Team Bassano si è subito installato al vertice della classifica cementando progressivamente la leadership sulle ripetizioni delle prove speciali Portole e Rassinata e sull’unione dei due tratti, la “Portolata” di poco meno di 35 chilometri, impegno che ha mandato in archivio l’appuntamento tricolore.

Sul secondo gradino del podio si è elevato il senese Alberto Salvini, su Porsche Carrera RS. Il driver, affiancato da Davide Tagliaferri, ha concluso all’arrivo di Via Roma – ad Arezzo – precedendo il terzo classificato Valter Pierangioli. Il pilota di Montalcino – assistito alle note da Michela Baldini – ha lamentato un testacoda nella seconda prova speciale ed alcuni problemi di assetto alla sua Ford Sierra RS Cosworth, particolari che non gli hanno negato la prima posizione di 4° Raggruppamento. Quarta posizione per Giosuè e Fabio Rizzuto, su Porsche Carrera RS: il pilota, proveniente dal palcoscenico internazionale del GT, ha centrato la terza posizione di 2° Raggruppamento. A conquistare la quinta posizione, e la vittoria di 3° Raggruppamento, sono stati Enrico Volpato e Samuele Sordelli, su Ford Escort RS. Il ritorno alle corse di Natale Mannino, fermo dal maggio scorso, è valso la sesta posizione assoluta, sulla Porsche 911 SC di 3° Raggruppamento condivisa con Giacomo Giannone. Settimo ha concluso Riccardo Bianco, impegnato con Matteo Barbiero sui sedili di una Porsche 911 SC mentre, nelle immediate retrovie, si sono classificati Luca Delle Coste e Giuliano Santi, su Ford Escort RS. La nona posizione è andata al tedesco Jurgen Geist, affiancato da Josef Kral su BMW M3, esemplare comune anche ai decimi classificati Tommaso Fantei e Andrea Calandroni.

Tra i ritiri eccellenti, quello che ha interessato la BMW M3 di Matteo Luise all’avvio di gara, esemplare comune a “Il Valli”, fuori causa per un problema alla cinghia dei servizi. Prematuro ritiro anche per la Subaru Legacy di Andrea Smiderle, già rallentato nelle prime due prove speciali da un problema all’idroguida e per la BMW M3 dell’atteso Renato Travaglia, messa fuori causa sull’ultima speciale da un problema tecnico.

Nel confronto valido per il Trofeo A112 Abarth Yokohama, il successo è andato all’aretino Ivo Droandi, affiancato da Carlo Fornasiero. Il podio è stato completato da Paolo Bendoni e Massimo Acciai, secondi, e da Marcello Morino e Massimo Barrera, terzi classificati. La sfida valida per il Campionato Italiano Rally Auto Classiche è andata a Valter Gentilini e Andrea Marcon, su Subaru Impreza. All’arrivo di Via Roma, nel corso della celebrazione del podio assoluto, è stato ricordata la figura di Sandro Munari: il “Drake”, pilota che ha inciso il proprio nome nella storia del motorsport internazionale, è venuto a mancare nella giornata odierna.