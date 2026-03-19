Valdarno, importante donazione multiorgano dà speranza a tante persone in attesa di trapianto

Un importante gesto di solidarietà è avvenuto, nella notte di lunedì, all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia del Valdarno, dove è stato eseguito un prelievo multiorgano (fegato e reni) e multitessuto (cutaneo e cornee). Un atto di grande generosità dei familiari che hanno dato il consenso ad una donazione che offrirà nuove speranze di vita a più persone in attesa di trapianto. Il prelievo epatico è stato realizzato dall’equipe dell’ospedale Cardarelli di Napoli, un team dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è intervenuto per il prelievo di reni e cute, mentre le cornee sono state prelevate da una professionista dell’ospedale della Gruccia per essere trasmesse al Centro Conservazione Cornee “Piero Perelli” di Lucca.

“Desidero ringraziare tutto il personale di sala operatoria, del reparto di anestesia e rianimazione e tutti gli operatori e le operatrici che hanno reso possibile questa importante donazione” Ha commentato il dottor Emilio Giorgio Guerra, Responsabile Anestesia e rianimazione del PO Valdarno “Si è trattato di un intervento impegnativo, il cui successo è di grande soddisfazione per tutti noi”.

“Un’operazione complessa, non certo consueta per il nostro presidio ospedaliero, e che ha richiesto grande impegno da parte di tutto il personale coinvolto.” Ha concluso la Direttrice di Presidio Patrizia Bobini “Un grande lavoro di squadra che ha consentito di portare un importante contributo alla speranza di tante persone in attesa di trapianto e per il quale desidero ringraziare in primis i familiari della persona che ha donato, e poi tutti i professionisti e le professioniste che l’hanno resa possibile”

Nel ringraziare per questo grande atto di generosità, la ASL Toscana sud est ricorda che la donazione di organi e tessuti è un gesto che può salvare molte vite, e la dichiarazione di volontà alla donazione può essere espressa anche al rinnovo della Carta di Identità Elettronica.