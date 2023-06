Prenotazioni visite ed esami sospese, anche on line, il 17 giugno pomeriggio e domenica 18

Per buona parte del fine settimana non si potranno prenotare visite mediche ed esami diagnostici on line e in farmacia. Dalle 14 di sabato 17 giugno alle 19 di domenica 18 sono infatti in programma lavori di aggiornamento software al sistema Cup 2.0 e al portale di prenotazione regionale raggiungibile all’indirizzo https://prenota.sanita.toscana.it. La piattaforma verrà aggiornata per includere nuove funzioni, chieste dalle aziende sanitarie, per una migliore gestione delle agende e delle operazioni a sportello. Quindi il servizio di prenotazione non potrà essere utilizzato: neppure dalle farmacie aperte nel fine settimana che offrono normalmente la possibilità di farlo.

Regione ed Estar hanno avvertito per tempo le aziende sanitarie. Regione Toscana si scusa per il disagi che il fermo potrà causare.