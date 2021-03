PRATO – Le attività per i più piccoli online al Museo archeologico di Artimino

La chiusura al pubblico non ferma la programmazione delle attività al Museo archeologico di Artimino che a marzo fa compagnia ai più piccoli con due iniziative in programma sulla piattaforma Zoom. Primo appuntamento venerdì 12 marzo (ore 17.30) con “Il colore degli Etruschi”, un viaggio nella conoscenza delle tecniche usate dagli Etruschi per dipingere. Una breve introduzione accompagnerà i partecipanti fra materiali e colori, poi tutti insieme, guidati dall’operatrice si cimenteranno nella riproduzione di un piccolo affresco. Età consigliata dai 4 ai 14 anni.

Gli appuntamenti proseguono, venerdì 26 marzo (ore 17.30), con Coniglietti pasquali al Museo. La festasi avvicina e con le operatrici del Museo si realizzano tanti allegri porta oggetti dalla forma di un simpatico coniglietto pasquale.Età consigliata dai 4 ai 10 anni.

Per partecipare è necessaria la prenotazione a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it, entro le 13 del giorno precedente l’attività. Il costo è di 4 euro a bambino (i fratelli pagano una sola quota) che include il biglietto di ingresso omaggio al Museo (utilizzabile entro febbraio 2022). Con la conferma del pagamento arriveranno tutte le informazioni per il collegamento e i materiali necessari per svolgere il laboratorio.