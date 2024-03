Prato, esportare e investire negli Stati Uniti: un evento per conoscere opportunità e regole

E’ Confindustria Toscana Nord a collaborare con Italy-America Chamber of Commerce Southeast-Camera di Commercio Italiana a Miami per la terza delle quattro tappe del roadshow Meet Us organizzato in Italia.

L’appuntamento – dopo gli analoghi eventi in programma a Napoli e Roma e prima di quello di Treviso – è in calendario per il 20 marzo alle ore 14 nella sede pratese (via Valentini 14) dell’associazione confindustriale.

Scopo dell’iniziativa la presentazione alle imprese italiane delle opportunità del mercato di una delle aree più dinamiche degli Stati Uniti, quella del Southeast, che comprende stati come Florida, Georgia, South Carolina e North Carolina. Fra i temi che saranno trattati, le implicazioni legali e fiscali riguardanti l’apertura di una società negli Stati Uniti, i contratti di distribuzione, la procedura per ottenere un visto come investitore, gli strumenti di finanziamento agevolato per le imprese e le procedure doganali per l’export di prodotti.

Le province di Lucca, Pistoia e Prato, area di riferimento di Confindustria Toscana Nord, intrattengono già oggi importanti relazioni economiche con gli Stati Uniti, con un saldo commerciale annuale mediamente positivo, negli ultimi anni, per importi intorno ai 540 milioni di euro. L’export ammonta annualmente a 700 milioni di euro, costituendo l’8% del totale del commercio estero dell’area: una quota interessante che è aumentata in valore di oltre il 25% rispetto al pre-pandemia, sia pure con una frenata concentrata nel 2023. Dal punto di vista settoriale, l’export dell’area verso gli Stati Uniti coinvolge soprattutto i macchinari per l’industria cartaria e tessile, le imbarcazioni da diporto, l’olio alimentare, i prodotti della moda (tessile, abbigliamento, calzature), il marmo lavorato.

Matteo Biffoni, dal consigliere delegato per internazionalizzazione e crescita di Confindustria Toscana Nord Giovanni Gramigni e dal deputato eletto nel nord e centro America Christian Di Sanzo; in programma una serie di interventi che prenderà le mosse da quelli del presidente della stessa Italy-America Chamber of Commerce Southeast Tommaso Cardana e del suo segretario generale Nevio Boccanera e che coinvolgerà professionisti sia italiani che americani, esperti di internazionalizzazione e imprenditori con una conoscenza approfondita del mercato statunitense. A chiusura dell'evento sarà possibile prendere contatto diretto con i relatori.

L'evento, gratuito e in lingua italiana, sarà aperto dal sindaco di Prato Matteo Biffoni, dal consigliere delegato per internazionalizzazione e crescita di Confindustria Toscana Nord Giovanni Gramigni e dal deputato eletto nel nord e centro America Christian Di Sanzo; in programma una serie di interventi che prenderà le mosse da quelli del presidente della stessa Italy-America Chamber of Commerce Southeast Tommaso Cardana e del suo segretario generale Nevio Boccanera e che coinvolgerà professionisti sia italiani che americani, esperti di internazionalizzazione e imprenditori con una conoscenza approfondita del mercato statunitense. A chiusura dell'evento sarà possibile prendere contatto diretto con i relatori.

Il programma e le modalità di iscrizione sono accessibili al link bit.ly/MeetUS-CTN

Il programma complessivo del roadshow organizzato dalla Italy-America Chamber of Commerce Southeast si avvale della collaborazione, oltre che di Confindustria Toscana Nord, di Regione Campania, Federlazio-Associazione Piccole e Medie Imprese del Lazio, Assocamerestero, Unioncamere, Camera di Commercio di Treviso-Belluno e Venicepromex-Agenzia per l’internazionalizzazione Scarl.