Pistoia, Tenuta Querciamatta protagonista con i suoi vini a Merano Wine Fest

Continuano i grandi appuntamenti per Querciamatta, la tenuta agricola situata a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. L’azienda, infatti, sarà per la prima volta ospite del prestigioso Merano Wine Festival, giunto alla 32^ edizione. La rassegna di quest’anno vuole dare massimo spazio e visibilità all’agricoltura biologica e biodinamica, esaltando i prodotti e dando alle aziende l’opportunità di raccontarsi.

Il 3 novembre, dalle 11:00 alle 17:00, Querciamatta sarà ospite dell’evento Bio&Dynamica, iniziativa dedicata interamente alle aziende produttrici di vini biologici, biodinamici, naturali e orange wines. Sarà possibile degustare i prodotti dell’azienda al Tavolo 113, nella Sala Lentner dello splendido Kurhaus di Merano, sede di svolgimento della rassegna.

Inoltre, dal 4 al 6 novembre, sarà possibile degustare il Rosé 2022 Querciamatta nella WineHunter Area, insieme alle altre etichette selezionate da Helmuth Koecher, The WineHunter e patron del Merano Wine Festival.