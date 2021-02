PISTOIA – Rally, Pavel Group al primo via stagionale

PAVEL GROUP è pronta a salpare per l’avventura agonistica 2021, una stagione che si annuncia ricca di impegni, per la compagine pistoiese di Serravalle, partendo proprio da questo fine settimana, con il 37° Rally del Carnevale, gara che torna dopo un’assenza che dura dal 2017.

Al via, PAVEL GROUP propone ben sette equipaggi, con le “punte di diamante” rappresentate dalle due Skoda Fabia R5 affidate rispettivamente a Paolo Moricci e Paolo Garavaldi ed ai rientranti Luca Panzani con Alessia Bertagna. Due equipaggi di livello che fanno auspicare una prima uscita stagionale da protagonisti.

Moricci/Garavaldi, dopo il debutto con i colori della squadra con la performance ottenuta all’ACI Rally Monza, ultima prova iridata del 2020, saranno al primo via di una stagione 2021 da grandi firme, assai articolata e ricca di contenuti tecnici importanti, con previste anche due puntate all’estero in estate. Moricci e Garavaldi partono con i favori del pronostico mentre Luca Panzani opera un ritorno alle competizioni – insieme stavolta alla compagna Alessia Bertagna – dopo sei mesi di pausa, da quel “Ciocco” corso in agosto scorso dove vinse la parte riservata alla Coppa di VI zona, proprio con una Fabia firmata Pavel Group. Se Moricci gode dei favori del pronostico, non da meno è Panzani, che ha però un avversario in più, quello dell’essere al rientro dopo molto tempo, quindi dovendo ritrovare l’equilibrio necessario al voltante di una macchina da corsa.

Grandi firme anche tra le “due ruote motrici”, con al via, per una stagione che si prevede di alto profilo, per Emanuele Danesi e Andrea Sarti, decisi a ripetere l’esaltante stagione 2020 con una vettura più potente puntando ad un posto al sole nell’assoluta di gara. Con una pari vettura saranno poi al via Roberto Roncoli e Marina Cheli e torna invece dopo una lunga assenza Giulia Serafini, affiancata da Andrea Matteucci, con una Peugeot 106 rally gruppo N, puntando ovviamente alla classifica femminile ed ai vertici di classe. Completano il plateau delle partecipazioni i veloci fratelli Leandro e Samuela Leporatti (Peugeot 106 rally gr. N), in cerca di nuove soddisfazione in classe N2, e Stefano Bianchi con Maicol Salotti (Peugoet 106 rally gr. N).

Il Rally del Carnevale, organizzato da Laserprom015 su mandato dell’ACI Lucca e con la collaborazione di Lucca Corse, è in programma per domenica 14 febbraio: partenza della gara alle 7.45 dalla Cittadella del Carnevale di Viareggio, con gli spazi circostanti adibiti a parco assistenza. Un format che ricalcherà fedelmente le linee previste dal protocollo generale previsto da Aci Sport per il contenimento della diffusione del Covid-19, disposizione fondamentale per la ripartenza del motorsport nella fase di emergenza epidemiologica. A dare il via alle “ostilità” saranno i chilometri di Stiava (5,46), con gli interpreti chiamati ad affrontare un primo giro di prove speciali che interesserà anche l’asfalto di Orbicciano (8,57 km) e quello di Pedona (3,39 km). Tre tratti chilometrati che i partecipanti al Rally del Carnevale affronteranno per tre volte, mentre l’arrivo è previsto per le ore 17,00 sempre alla Cittadella del Carnevale.