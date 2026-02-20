Pistoia, la Casermetta di Pistoia sarà recuperata e restituita alla città

Un edificio storico della città di Pistoia che per oltre ottant’anni è stato il quartier generale dei Vigili del Fuoco e che in seguito è stato interessato da un lungo periodo di abbandono. Nei giorni scorsi il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika ha visitato il cantiere della “Casermetta”, l’ex caserma dei Vigili del Fuoco in Corso Gramsci.

L’immobile è oggi al centro di un progetto di riqualificazione promosso dall’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco con l’obiettivo di trasformarlo in un polo socio-educativo e culturale gratuito, dedicato in particolare ai giovani, e di restituire alla città anche il giardino intitolato a Paolo Novelli, vigile del fuoco scomparso nel 1996 durante un intervento di soccorso.

L’intervento complessivo ammonta a circa 300 mila euro e i lavori, già avviati grazie al sostegno di soggetti pubblici e privati, dovrebbero concludersi entro la primavera prossima.

“Qui non si vuole solo recuperare un edificio strappandolo al degrado – hanno detto il presidente Eugenio Giani e il sottosegretario Dika – ma anche restituire alla comunità un luogo simbolico che custodisce memoria e valori. La Regione Toscana manifesta sostegno e vicinanza a questo progetto. Le Istituzioni sono presenti e accompagnano questo importante percorso di rigenerazione al fianco di chi lavora per una città più viva, più sicura e attenta ai giovani”.

Il progetto si sviluppa in due fasi: l’allestimento degli spazi interni con arredi e attrezzature e la riqualificazione completa del giardino. Per sostenerlo è attiva una campagna di raccolta fondi a cui è possibile contribuire liberamente.