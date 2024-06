Pisa, tra classica e jazz torna Musica sotto la Torre

Torna l’appuntamento con Musica sotto la Torre, rassegna di musica organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Dal 3 al 12 luglio 2024, nel Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, quattro appuntamenti musicali che alternano proposte classiche e jazz, in uno scenario suggestivo che regala la vista della Torre Pendente da una prospettiva unica e incantata. L’evento rientra tra i festeggiamenti per l’850esimo anniversario della posa della prima pietra della Torre di Pisa.

Primo appuntamento, mercoledì 3 luglio alle 21,30, con EstrOrchestra e Chiara Morandi violino solista. In programma Le Otto stagioni, con musiche di Antonio Vivaldi e di Astor Piazzolla per violino solo e orchestra di archi. Diretta dalla nota violinista Chiara Morandi, EstrOrchestra si presenta al pubblico in svariati organici, dal gruppo d’archi alla grande orchestra sinfonica e anche in gruppi cameristici. Da diversi anni organizza stagioni concertistiche, con programmi che abbracciano ogni genere musicale: dal barocco, alla musica da film, opera, da ricercati brani di musica contemporanea fino ad arrivare anche alle grandi sinfonie di Beethoven.

Venerdì 5 luglio alle 21,30, Vivacidade Trio propone musiche di Gioacchino Rossini, Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsacov, Pixinguinha, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Richard Galliano, Celso Machado, Pietro Adragna e Giuseppe Sinacori. Il brio e la vivacità della musica sudamericana si mescolano con le sonorità mediterranee per dar vita a un inedito sodalizio artistico. Il virtuosismo della fisarmonica di Pietro Adragna, la dolcezza sonora del flauto di Chiara Sernesi e la carica espressiva della chitarra di Giuseppe Sinacori si fondono in una proposta concertistica nuova e originale.

Mercoledì 10 luglio alle 21,30, sarà la volta del Trio Kanon, con Lena Yokoyama violino, Alessandro Copia violoncello, Diego Maccagnola pianoforte. Il Trio Kanon, il cui nome, oltre ad avere assonanza con il Canone, è anche l’unione di due parole giapponesi, Ka, fiore e On, musica, quindi letteralmente “musica fiorente”, nasce nell’estate del 2012 dall’amicizia di tre musicisti che hanno deciso di condividere la loro passione per la musica da camera. Il trio si è esibito in numerosi concerti in Italia e all’estero, riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica. In programma musiche di Ludwig Van Beethoven, Fritz Kreisler e Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Finale, venerdì 12 luglio alle 21,30, con la cantautrice italiana Simona Molinari, che propone un viaggio attraverso le sue canzoni e la sua musica, dentro i tempi densi della vita: l’innamoramento, la passione, gli inganni, il disincanto, l’amore e l’impegno. In programma musiche di Simona Molinari, Ella Fitzgerald, Ennio Morricone, Francesco De Gregori, Lucio Dalla.

L’incasso della biglietteria sarà devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, per sostenere il progetto di solidarietà e assistenza sul territorio Mensa dei poveri. Sono stati più di 50mila i pasti nel 2023, 685 le persone diverse che ne hanno usufruito. Sono i numeri di una povertà radicale, che purtroppo cresce, segno concreto che ci sono individui nel nostro territorio che non hanno neppure l’essenziale per sopravvivere. Le mense del Cottolengo, a pranzo e di Santo Stefano a cena hanno raggiunto il picco di 150 presenze giornaliere. La mensa è la prima risposta alla domanda “aiutami a sopravvivere” che incontriamo al Centro d’Ascolto. Un servizio totalmente a carico della comunità ecclesiale che ci permette di farci prossimi alla vita resa ultima e risponde all’invito di Gesù “date loro VOI STESSI da mangiare”.

Ogni sera del concerto il bar/caffetteria al piano superiore del museo rimarrà aperto fino alle ore 21:00. Per l’occasione anche il Bookshop all’interno del Museo farà orario prolungato.

Biglietteria e informazioni

Posto unico 15 euro

Inizio spettacoli ore 21:30

Inizio prevendita 1 luglio alle ore 11:00 per tutti i concerti in programma, solo online:

https://www.opapisa.it/notizie/musica-sotto-la-torre-xv-edizione/

Eventuali biglietti rimasti saranno messi in vendita ogni giorno di concerto solo presso la biglietteria locale.

Biglietteria Musica sotto la torre

Museo dell’Opera del Duomo

Aperta dalle 9 alle 21 solo nei giorni di concerto

www.opapisa.it