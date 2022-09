FIRENZE – Fondazione Studio Marangoni, in mostra le immagini del “Corso Triennale di Fotografia e New Media” L'inaugurazione venerdì 23 settembre 2022

Il 23 settembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 alla fsmgallery (Via S. Zanobi, 19r, Firenze – ingresso libero) si tiene l’inaugurazione della mostra finale del terzo anno del nostro “Corso Triennale di Fotografia e New Media”.

I lavori esposti nascono da progetti sviluppati nell’arco dell’anno accademico, e costituiscono il coronamento del percorso di studi alla FSM.

Le studentesse e gli studenti si occupano durante l’anno di tutte le fasi del loro progetto dall’ideazione alla realizzazione pratica fino all’allestimento, sotto la supervisione di tutor di eccellenza affiancati a loro in base all’affinità col progetto proposto.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 31 ottobre con orario 10.00-15.00 dal lunedì al venerdì oppure su appuntamento. Le foto esposte sono di Patrizio Marcocci, Lara Cervaroli, Michelle Davis, Leonardo Danieli, Giulio Milaneschi, David Rognini, Giulio Guidi, Andrea Pelatti.

Tantissimi i temi trattati: dalla scena BDSM fiorentina, nascosta ai più, ma non per questo inconsistente, fino al calcio visionario, ossia il classico calcio a cinque per atleti non vedenti e vedenti.

Il Corso Triennale della FSM offre una visione completa e strutturata del mondo della fotografia e del video e dei suoi diversi aspetti legati al contemporaneo. Lungo un costante approfondimento della teoria e della pratica di tutte le tecniche audio-visuali lo studente imparerà a padroneggiare la fotografia analogica, digitale e il video.