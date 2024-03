Pisa, solidarietà: un uovo di Pasqua per sostenere la ricerca Ail

Weekend all’insegna della solidarietà e del sostegno ai malati ed alle loro famiglie grazie alle uova di Pasqua di Ail, associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi.

Dal 15 al 17 marzo tantissimi volontari animeranno oltre 24 luoghi di Pisa e provincia, da Corso Italia, Borgo Stretto o Mediaworld a Pisa fino a piazza della Chiesa a Peccioli passando per Pontedera, Ponsacco, Volterra, Fauglia, Molina di Quosa e moltissime altre piazze del territorio. Sul sito web www.ailpisa.com della sezione di Pisa, attiva dal 1999 e guidata dalla presidente M. Francesca Biagi, si trova l’elenco completo con giorni e orari.

Con i contributi raccolti grazie alle uova di cioccolato l’Ail sostiene i progetti che coinvolgono il centro ematologico del territorio pisano: il potenziamento dell’assistenza domiciliare, l’acquisto di apparecchiature richieste dalle esigenze dell’unità operativa di Pisa, il finanziamento di borse di studio per medici o biologi, il supporto ai corsi aggiornamento del personale infermieristico e medico, l’assistenza psicologica per paziente e familiari dei pazienti, l’assistenza nutrizionistica, il sostegno economico per pazienti in difficoltà economica.