PISA – Sociale, Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus inaugura la nuova sede

Si svolgerà domani mattina, sabato1° ottobre, la cerimonia di presentazione della nuova Sede Territoriale di Pisa della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus.

Aperta a febbraio 2020, ma la cui piena operatività era stata subito interrotta dall’emergenza sanitaria, la nuova Sede è punto di riferimento in Toscana per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie, offrendo loro, attraverso il suo Servizio Socio-Educativo, un’importante attività di supporto in collaborazione con le risorse del territorio. Nel corso del 2021 ha seguito 29 utenti.

La cerimonia si terrà alle ore 10:30 con il taglio del nastro presso i locali della Sede in Via Giovanni Bovio, 14, per proseguire poi presso il “Salone Storico” dell’Associazione Casa della Città Leopolda, in Piazza Francesco Domenico Guerrazzi.

L’evento si svolgerà alla presenza del Presidente della Lega del Filo d’Oro Rossano Bartoli, delle Istituzioni locali, di utenti, famiglie, volontari e sostenitori dell’Ente.

L’appuntamento è previsto per sabato 1° ottobre

ore 10:30: taglio del nastro presso la Sede Territoriale della Lega del Filo d’Oro, Via Giovanni Bovio, 14 – Pisa

ore 11:00: Cerimonia di presentazione presso il “Salone Storico” dell’Associazione Casa della Città Leopolda, Piazza Francesco Domenico Guerrazzi – Pisa

Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in dieci regioni e segue ogni anno oltre 950 utenti provenienti da tutta Italia svolgendo le sue attività di assistenza, educazione e riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nei Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede principale dell’Ente, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi territoriali di Novara, Padova, Pisa, Roma e Napoli. Per maggiori informazioni visita: www.legadelfilodoro.it