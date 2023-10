Grosseto, pochi giorni per iscriversi alla competizione sportiva individuale in kayak The Big One

C’è tempo solo fino a venerdì 20 ottobre per iscriversi all’ultimo appuntamento dell’anno con la pesca alla spigola da kayak, per farlo basta andare sul sito di Insidefishing https://www.insidefishing.it/homepage.

La 1ᵃ edizione di “The Big One”, in programma Domenica 29 ottobre in laguna ad Orbetello offre la possibilità, in un solo giorno di dimostrare di essere il migliore. Organizzata dall’Associazione Sportiva Insidefishing in collaborazione con Bolsena Yachting e patrocinata dal Comune di Orbetello “The Big One” offre una formula di classifica tanto semplice quanto avvincente: vince chi prende la spigola più grossa, o meglio, vince chi cattura la spigola più lunga. L’arena della sfida sarà la laguna di Ponente, patria delle spigole giganti, alcune delle quali passano addirittura gli 80 centimetri. “The Big One” propone anche degli eventi collaterali per chi decide di arrivare in laguna già sabato pomeriggio. Kayak Experience è una prova gratuita in kayak con istruttore dalle 14.00 alle 17.00 di sabato 28 ottobre, le lezioni sono aperte a tutti senza limite di età e si partirà dal Molo di fronte Piazza della Repubblica sulla Laguna di Ponente. La 1ᵃ edizione di “The Big One” è in concomitanza con la famosa kermesse enogastronomica Gustatus ed offre ai partecipanti alla gara e alle loro famiglie l’opportunità di immergersi nelle eccellenze maremmane. Come accade per tutte le manifestazioni sportive organizzate da Insidefishing, la gara sarà aperta a tutti, i minori fino a 17 anni potranno partecipare solo se accompagnati, sotto la propria responsabilità, da un altro partecipante adulto che dovrà vigilare sul giovane concorrente. Chi è sprovvisto di kayak avrà la possibilità di noleggiarlo direttamente in loco tramite il partner Bolsena Yachting. L’evento vanta la partecipazione di partner ufficiali, di rinomate aziende del settore: Bolsena Yachting, Old Captain, Tubertini, Trabucco International, T3 Distribution e Utopia Tackle. La competizione sposa la filosofia del catch and release, quindi, per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il termine di verifica della lunghezza si baserà sulle immagini fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in gara, muniti di smartphone o tablet, che trasmetteranno tramite applicazione WhatsApp l’immagine della cattura, in tempo reale, direttamente al recapito di riferimento della giuria. Cinque le ore di gara, si parte alle 8.00 di domenica mattina e si torna alle 13.00 poi, vincitore e vinti saranno ospiti del ristorante I Pescatori, adiacente all’alaggio d’arrivo, durante il pranzo collettivo, la cerimonia di chiusura della manifestazione e le premiazioni.

Ulteriori info e regolamento sul sito ufficiale www.insidefishing.it