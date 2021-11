PISA – Mostra micologica, la 28° edizione sabato e domenica alle Logge di Banchi

Il Gruppo Micologico Pisano e l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli organizzano la 28° edizione della Mostra Micologica. Appuntamento sabato 6 e domenica 7 novembre alle Logge di Banchi.

Negli spazi sotto le Logge saranno ricreate alcune aree naturalistiche caratteristiche del Parco come il sottobosco con i funghi raccolti nel territorio ed una piccola zona umida con piante palustri. Saranno inoltre esposte piante di fiori eduli biologici grazie alla collaborazione dell’azienda Carmazzi di Torre del Lago ed altre piante fiorite provenienti dal vivaio Maffucci e arredo verde grazie all’azienda Pratopronto Bindi.

La mostra ha un valore didattico e divulgativo: particolare attenzione verrà dedicata a far conoscere le varie specie di funghi, la loro commestibilità o l’eventuale pericolosità. La mostra micologica costituisce un momento importante per capire il ruolo dei funghi e dei frutti minori in modo da favorire una raccolta “consapevole” in grado di salvaguardare l’ambiente e di promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali.

Sabato 6 novembre alle 10 l’inaugurazione alla presenza del professor Amedeo Alpi, presidente del Gruppo Micologico Pisano e di Luca Gorreri responsabile ufficio risorse agricole dell’Ente Parco. La mostra rimarrà aperta sabato dalle 10.30 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 19. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pisa, che con l’assessore al turismo e alle attività produttive Paolo Pesciatini ha collaborato all’evento, e della Società Italiana Funghi Medicinali. Nell’occasione alcuni ristoranti pisani proporranno piatti tipici a base di funghi.