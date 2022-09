PISA – Internet Festival, jazz e techno colonne sonore della rassegna

Non poteva che essere il jazz, definito dal critico musicale Ted Gioia ‘l’arte imperfetta’ (T. Gioia), al centro della programmazione musicale di IF2022, un festival da sempre impegnato a indagare e raccontare i mutamenti e le forme di futuro in ogni ambito del quotidiano, e che proprio per questa edizione ha scelto #imperfezione come parola chiave. Una proposta musicale in cui il jazz più innovativo si mescola alla musica techno all’insegna della sperimentazione e di un’originale ‘magia’ digitale.

Ad aprire il programma degli appuntamenti musicali, sabato 8, è TUN Torino Unlimited Noise, il trio formato da Gianni Denitto (sax), Fabio Giachino (synth) e Mattia Barbieri (batteria/drum pads), tre jazzisti italiani con importanti collaborazioni – da Richard Galliano a Dave Liebman, da Fabrizio Bosso a Zion Train, da Adrian Sherwood, a Gianluca Petrella – e una lunga carriera internazionale. Un progetto nato nel 2018 che supera i confini del genere fondendo i ritmi techno con il jazz, in un gioco di ricerca tra suoni acustici e sintetici spinti all’estremo dallo spirito del power trio. Nel 2020 TUN ha partecipato alla compilation This is Techno Jazz collaborando con Tensal, uno dei massimi esponenti della techno europea e nel maggio 2021 ha realizzato il primo album per l’etichetta Jazz O Tech. Due dischi in cui le diverse anime della città sono sintetizzate in un suono che affonda le radici nella tradizione jazz per superarne i confini. L’evento è a cura di Pisa Jazz in collaborazione con Music Pool (ore 21.30, Lumière, ingresso € 2,00 – prevendite su oooh.events al link).

E nella notte tra sabato 8 e domenica 9, appuntamento imperdibile con il closing party Technomagia “Verso l’aurora digitale”, a cura di Claudia Attimonelli e Vincenzo Susca. A partire dalle ore 23, nel luogo storico della techno pisana, il Deposito Pontecorvo, Internet Festival e musica techno s’incontrano in un evento pensato come “una danza virtuosa all’insegna dell’imperfetta simbiosi tra macchine, corpi e suoni”. Protagonista una line-up d’eccezione: ad aprire il dance-floor Plàstic Crew, a seguire il live audiovisuale di Camilla Pisani, il live set del duo barese dei Crossing Avenue e il djset del producer Dino Sabatini, a cui è affidata la chiusura. Una lunga notte per condurre il pubblico di IF2022 a passo di danza verso l’aurora digitale (dalle ore 23 alle ore 05.00, Deposito Pontecorvo, ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

Domenica 9, in esclusiva nazionale, arriva a Pisa il leggendario gruppo norvegese Jaga Jazzist per presentare al pubblico di IF2022 l’ultimo album, Pyramid. Descrivere la miriade di influenze e ispirazioni musicali che danno vita al sound dei Jaga Jazzist è quasi impossibile, la vastità e diversità sonora delle composizioni del gruppo norvegese è assolutamente unica. Con Pyramid i Jaga Jazzist fanno un tuffo profondo all’interno di influenze post-rock, jazz e psichedeliche non ancora totalmente esplorate in questa maniera, creando un suono cosmico e unico, denso e leggiadro. A cinque anni di distanza da Starfire, il loro nono album simboleggia una carriera che dura ormai da quattro decenni. Evento a cura di Pisa Jazz in collaborazione con Music Pool (ore 21.30, Lumière, ingresso € 10,00 / ridotto studenti € 5 – prevendite su oooh.events al link).

E sempre in tema di musica, dopo il successo dello scorso anno, torna a IF2022 Open Stage, la rivoluzione dell’intrattenimento urbano. Un totem tecnologico, con mixer e impianto audio inclusi, a disposizione di artisti e artiste attraverso l’app di Open Stage. Basterà un semplice clic per prenotare lo slot disponibile ed esibirsi in piazza XX Settembre da giovedì 6 a domenica 9 ottobre. Un servizio gratuito, disponibile anche per chi non ha un’attrezzatura professionale. E per il gran finale, domenica 9, una sorpresa in programma.

E grazie alla nuova collaborazione con la Dmc Visit Terre di Pisa con il supporto di ConfCommercio Pisa, quest’anno sarà più facile seguire #IF2022 anche per i turisti. Dmc Visit Terre ha organizzato una serie di proposte di accoglienza per facilitare quanti vorranno partecipere alla manifestazione, cogliendo le opportunità che la città di Pisa offre. Le offerte prevedono sia la permanenza per tutta la durata del festival, sia per una sola notte, e con un’attenzione per le famiglie a cui è offerta la possibilità di ospitare gratuitamente i bambini fino a 12 anni di età. Info e dettagli al link visitterredipisa.it

