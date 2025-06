Pisa, dal 27 giugno al 6 luglio torna il grande jazz sotto la Torre

Il jazz torna protagonista della rassegna Musica sotto la Torre, dal 27 giugno al 6 luglio, con quattro appuntamenti nel Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo affidati ad alcuni dei migliori musicisti della scena jazz internazionale: Simona Molinari, Danilo Rea, Paolo Fresu & Uri Caine, Francesca Tandoi.

La rassegna, giunta alla sua XVI edizione, è organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. L’incasso della biglietteria sarà devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, per sostenere il progetto di solidarietà e assistenza sul territorio Mensa Nuova.

Primo appuntamento venerdì 27 giugno, ore 21:30, con la cantautrice pop-jazz Simona Molinari che presenta il suo nuovo spettacolo La donna è mobile. È un viaggio musical-teatrale scritto dalla stessa Molinari insieme alla giornalista e autrice Simona Orlando, un sentito tributo alla libertà espressiva delle donne come interpreti, compositrici, scrittrici. Da Mary Shelley a Natalia Ginzburg, Dorothy Parker e Paola Pallottino, da Lotte Lenya a Nina Simone, Mina, Mercedes Sosa e Billie Eilish, in un serrato intreccio di musica, poesia e letteratura. Sul palcoscenico insieme a Simona Molinari, voce di seducente versatilità, una band tutta al femminile formata da Sade Mangiaracina al pianoforte e backing vocals, Chiara Lucchini al sax, flauto e backing vocals, Elisabetta Pasquale al basso e backing vocals, Francesca Remigi alla batteria.

Secondo appuntamento martedì 1° luglio, ore 21:30 con il pianista Danilo Rea che insieme a Barbara Bovoli (voce narrante e autrice del testo) e Oona Rea (voce) rende omaggio a una icona della storia del jazz con lo spettacolo La vera storia di Billie Holiday. Oona Rea, figlia d’arte di innato talento, interpreta i più grandi successi di Billie Holiday, voce straordinaria che fu pioniera nella lotta per i diritti civili degli afroamericani, figura femminile molto complessa su cui è stato scritto moltissimo e sono stati inventati gli aneddoti più fantasiosi. Ma nello spettacolo le tante dissonanze biografiche cederanno il passo al grande jazz, in una armoniosa fusione di canto, improvvisazione e narrazione.

Giovedì 3 luglio ore 21:30 sarà la volta di un duo d’eccezione, il trombettista Paolo Fresu e il pianista Uri Caine. Improvvisi, così i due artisti intitolano il loro ultimo progetto musicale frutto di un sodalizio che dura da oltre vent’anni: l’incontro tra due grandi personalità del jazz moderno, due maestri nell’improvvisazione capaci di creare inedite alchimie. Il pianismo onnivoro di Uri Caine che miscela jazz, classica, elettronica e rock si fonde alla perfezione con il suono della tromba e del flicorno di Paolo Fresu e la sua straordinaria “intelligenza” musicale.

Chiude la rassegna domenica 6 luglio, ore 21:30, il concerto della pianista Francesca Tandoi in trio con Matheus Nicolaiewsky (contrabbasso) e Sander Smeets (batteria). Rising star della scena jazz internazionale, pianista e vocalist di un’eleganza interpretativa unica, Francesca Tandoi è una straordinaria band leader dotata di “un eccelso gusto musicale e un sofisticato senso dell’arrangiamento” (Monty Alexander), oggi presente nelle maggiori rassegne jazzistiche del mondo.

A chi sarà devoluto il ricavato

L’incasso della biglietteria viene devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, per sostenere il progetto di solidarietà e assistenza sul territorio “Mensa Nuova”.

Nell’Anno Giubilare 2025, la Chiesa Pisana si fa pellegrina di speranza attraverso l’opera della nuova Mensa Caritas. Il progetto è una risposta al bisogno materiale sempre crescente delle tante persone fragili che incontriamo ogni giorno e una testimonianza viva di ciò che la comunità cristiana è chiamata a essere: una Chiesa che accoglie, ascolta e si prende cura. Nel segno del Vangelo e sotto il tema del Giubileo Pellegrini di speranza vogliamo costruire un luogo dove l’umanità ritrova casa. La nuova mensa sarà affiancata da quattro alloggi Housing First, un modello innovativo di accoglienza che prevede l’assegnazione di un’abitazione stabile, con un accompagnamento personale, come primo passo per riconquistare la dignità.

Ogni sera del concerto il bar/caffetteria al piano superiore del museo rimarrà aperto fino alle ore 21:00. Per l’occasione anche il Bookshop all’interno del Museo farà orario prolungato.

Biglietteria e informazioni

Posto unico 25 euro

Inizio spettacoli ore 21:30

Inizio vendita 16 giugno ore 10 per tutti i concerti in programma, solo online

https://eventiculturali.opapisa.it/

Eventuali biglietti rimasti saranno messi in vendita (pagamento solo POS) ogni giorno di concerto anche alla biglietteria locale.

Biglietteria Musica sotto la Torre

Museo dell’Opera del Duomo

Aperta solo nei giorni di concerto dalle 10-13/14:30-21:30

Info www.opapisa.it