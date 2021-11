PISA – Lavoro: China Eastern Airlines fa conoscere la propria realtà in ateneo In programma un evento online per promuovere la compagnia aerea e reclutare personale fra gli universitari

Mercoledì 24 novembre dalle 16 alle 17.30 la China Eastern Airlines organizza un incontro online (piattaforma zoom) per far conoscere la compagnia aerea agli studenti e agli insegnanti delle Università Sant’Anna di Pisa e l’università cinese di Nankai.

L’incontro, dal titolo “Sino-Italian Generation Z in the Live Studio of China Eastern Airlines”, organizzato da Global Times, in collaborazione con China Eastern Airlines, si concentrerà sul tema: “Com’è lavorare in China Eastern Airlines e vivere in Cina?“.

All’incontro interverranno, tra gli altri, il Capitano Diego Benedetto e il membro dell’equipaggio di cabina Hu An-Lun che racconteranno ai presenti la vita quotidiana nella compagnia aerea, condividendo le loro esperienze professionali e, soprattutto, anche la loro esperienza di vita in Cina.

L’evento è aperto a massimo 35 persone e si svolgerà in italiano e cinese (con traduttore).