PISA – A Palazzo Blu un evento in memoria di Marco Grondona In programma il 6 ottobre, è organizzato da Fondazione Area e Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, con Fabrizio Della Seta

Un incontro e un concerto per ricordare Marco Grondona, docente prima di Letteratura latina, poi di Storia della musica e Drammaturgia musicale all’Università di Pisa, scomparso nel 2019.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Area, dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa e dal Seminario d’Interpretazione Testuale, in collaborazione con Palazzo Blu, si terrà giovedì 6 ottobre nell’auditorium di Palazzo Blu (ore 17.15). L’iniziativa sarà aperta dai saluti delle istituzioni, per poi passare alla presentazione del libro di Marco Grondona, ‘Tutti pazzi per Marx! Una sera con Francesco Orlando’ (Djinn 2019). Del libro parlerà Fabrizio Della Seta (Università di Pavia), in un incontro coordinato e moderato da Alessandro Cecchi (Università di Pisa). Dato alle stampe da Marco Grondona poco prima della sua scomparsa, il libro propone una riflessione su molti temi musicali a lui cari, con particolare riferimento alla Tetralogia di Wagner. Dopo un momento di discussione, allievi, amici e colleghi lo ricorderanno come docente, studioso e autore di numerosi saggi su Rossini, Verdi, Puccini, Gluck, Mozart, Schubert, Wagner, Strauss e altri importanti compositori e operisti, fino a Menotti e Glass. Alla fine del pomeriggio si terrà un concerto dedicato a Marco Grondona, con Luigi Nannetti (flauto traverso) e Massimo Signorini (fisarmonica), suoi allievi all’Università di Pisa.