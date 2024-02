Pisa, a Palazzo Blu l’incontro sul collezionismo americano di inizio Novecento

Proseguono gli incontri in auditorium di approfondimento della mostra “LE AVANGUARDIE. CAPOLAVORI DAL PHILADELPHIA MUSEUM OF ART” allestita nelle sale di Palazzo Blu a Pisa dal 28 settembre 2023 fino al 7 aprile 2024.

Il prossimo appuntamento è giovedì 29 febbraio con l’incontro dal titolo “Il collezionismo americano di inizio Novecento”, con Arnaldo Testi, professore di Storia degli Stati Uniti all’Università di Pisa, e con Thomas Clement Salomon, storico dell’arte.

L’incontro con il Professor Arnaldo Testi e lo storico dell’arte Thomas Clement Salomon sarà un vero viaggio negli Stati Uniti e nell’Europa di inizio Novecento, che permetterà di indagare da un lato il contesto storico e sociale dell’epoca, dall’altro di far luce sugli straordinari protagonisti del collezionismo artistico.

L’inizio del XX secolo ha visto una vera esplosione nel collezionismo in America, alimentato dalla crescita economica, dalla ricerca di prestigio sociale e dall’interesse per l’arte proveniente da tutto il mondo. Questo periodo ha gettato le basi della ricchezza e della diversità delle collezioni che caratterizzano ancora oggi il panorama artistico e culturale mondiale. Ma come sono nate le più importanti collezioni artistiche del Novecento? Quali sono le vicende e gli accadimenti storici che hanno portato al fiorire del collezionismo negli Stati Uniti e in Europa? Chi sono i protagonisti di questa straordinaria stagione della storia dell’arte occidentale?

Appuntamento in auditorium a Palazzo Blu, ore 17.30.