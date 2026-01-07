Pescia, la stagione teatrale riparte con UBI MAIOR: in scena Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz
Al Teatro Pacini venerdì 9 gennaio ore 20.45
La Stagione 2025/26 del Teatro Pacini di Pescia, promossa dall’Amministrazione comunale con Fondazione Teatri di Pistoia, riparte nel 2026, venerdì 9 gennaio (ore 20.45), con UBI MAIOR di Franco Bertini, autore, regista e sceneggiatore romano, che vede protagonisti un artista molto amato dal pubblico giovanile, Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, diretti da Enrico Maria Lamanna. Nel cast anche Barbara Begala e Matteo Taranto. Si rinnova, anche stavolta, l’atteso appuntamento dell’incontro del pubblico con gli artisti, in programma alle ore 19, nel Foyer del Teatro (ingresso libero, fino ad esaurimento posti). Scene, costumi, luci e musiche sono firmati, rispettivamente, da Fabiana Di Marco, Teresa Acone, Pietro Sperduti, Adriano Pennino.
“Ritrovare un autore come Franco Bertini, dalla scrittura incisiva e appassionata, con cui ho avuto il piacere di collaborare fin dagli anni ’90 – commenta Lamanna nelle note di sala – è un’esperienza che rinnova lo stimolo creativo. Accanto a lui, Sabrina Knaflitz, interprete di grande sensibilità, e Leo Gassmann, giovane talento dal naturale carisma, al suo debutto teatrale in un progetto che affronta il tema della famiglia in modo originale e contemporaneo. La pièce mette in scena dinamiche intense e imprevedibili: un padre sull’orlo di una crisi di nervi, un figlio determinato, una madre custode di un segreto e un personaggio dalla forte impronta criminale, il tutto intrecciato da un colpo di scena che ribalta le prospettive. Attraverso un linguaggio teatrale che alterna momenti di intensa emotività a spunti ironici, la regia costruisce un racconto visivamente impattante, tra luci cinematografiche, dissolvenze e una colonna sonora che accompagna e amplifica le emozioni. Un lavoro che si muove tra provocazione e coinvolgimento, capace di divertire e, al tempo stesso, toccare corde profonde.”
Tito ha vent’anni ed è molto più di un campione di scherma: è un giovane brillante, carismatico e determinato, che ha conquistato il gradino più alto del podio olimpico con sacrificio e dedizione. Il successo lo ha reso celebre, gli sponsor lo corteggiano, ma lui non si lascia sedurre né dal denaro né dalle lusinghe del mondo mediatico dell’intrattenimento. La sua vita è scandita da allenamenti, competizioni e continui spostamenti, tanto da non aver mai sentito davvero il bisogno di una casa tutta sua. Quando finalmente decide di farlo, resta comunque vicino alla famiglia. Ma un giorno, un messaggio inaspettato di suo padre lo richiama bruscamente a casa. C’è un problema. Un guaio serio, pericoloso, che nessuna vittoria sportiva può risolvere. Il problema più insidioso è costituito da una leggerezza commessa da Lorena, sua madre, per cui ora si ritrova ad avere a che fare con un personaggio poco raccomandabile. Tito si trova davanti alla sfida più difficile della sua vita, ma questa volta non c’è una pedana su cui combattere, né un regolamento a stabilire le regole del gioco. I suoi genitori, da sempre punti di riferimento, si rivelano sotto una luce inedita e lui stesso scopre un lato di sé che non aveva mai immaginato. Per proteggere la sua famiglia, Tito dovrà fare una scelta: restare fedele ai suoi principi morali o infrangere le sue stesse regole. In questa partita, non conta la forza, la tecnica o la disciplina… conta solo quanto si è disposti a sacrificare. Ubi maior… minor cessat.
La prevendita per gli spettacoli della Stagione del Teatro Pacini è in corso online su www.bigliettoveloce.it e alla Biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia (0573 991609 – 27112) e del Funaro di Pistoia (riapertura: 7 gennaio).
La Biglietteria del Teatro Pacini di Pescia (0572 495161) sarà aperta giovedì 8 gennaio (ore 16/19) e venerdì 9 gennaio (ore 16/19 e dalle 19.45), come sempre il giorno prima e il giorno stesso degli spettacoli in cartellone. Alle biglietterie è possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone e anche la conveniente Formula LIBERO (2 spettacoli prosa + 1 musica), un carnet di biglietti a prezzo speciale.
La Stagione 2025/26 del Teatro Pacini proseguirà venerdì 30 gennaio (ore 20.45) con Lodo Guenzi, protagonista della pièce di Dario Fo e Franca Rame, Morte accidentale di un anarchico, regia Giorgio Gallione. L’incontro con la compagnia si terrà alle ore 19 alla Fondazione POMA.
LA STAGIONE TEATRALE 2025/26 TEATRO PACINI PESCIA
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
venerdì 30 gennaio ore 20.45 | PROSA
MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO
di Dario Fo e Franca Rame
regia Giorgio Gallione
con Lodo Guenzi
e Matteo Gatta, Eleonora Giovanardi, Alessandro Federico
Marco Ripoldi, Roberto Rustioni,
Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, Nidodiragno/CMC produzioni
in coproduzione con Teatro Carcano e Fondazione Sipario Toscana onlus – La Città del Teatro
in collaborazione con Argot produzioni
▶ ore 19: incontro con la Compagnia alla Fondazione POMA (ingresso libero, fino ad esaurimento posti)
venerdì 13 febbraio ore 20.45 | PROSA
DIVAGAZIONI E DELIZIE
Parigi, 28 nov. 1899. Una serata con Sebastian Melmoth (Oscar Wilde)
di John Gay
con Daniele Pecci
traduzione e regia Daniele Pecci
regista assistente Raffaele Latagliata
costumi Alessandro Lai
musiche originali Patrizio Maria D’Artista
TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo
in collaborazione con Shakespeare & Co e Teatro Maria Caniglia
▶ ore 18: incontro con la Compagnia alla Fondazione POMA (ingresso libero, fino ad esaurimento posti)
sabato 21 febbraio ore 20.45 | PROSA
L’AMANTE
di Harold Pinter
con Giorgio Marchesi e Simonetta Solder
traduzione Alessandra Serra
regia Veronica Cruciani
Savà Produzioni Creative
▶ ore 18: incontro con la Compagnia alla Fondazione POMA (ingresso libero, fino ad esaurimento posti)
domenica 8 marzo ore 17 | PROSA
VICINI DI CASA
dalla commedia Sentimental di Cesc Gay
traduzione e adattamento Pino Tierno
con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai, Alberto Giusta
regia Antonio Zavatteri
regista assistente Matteo Alfonso
scene Roberto Crea
costumi Francesca Marsella
luci Aldo Mantovani
CMC/Nidodiragno, Cardellino srl, Teatro Stabile di Verona
in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi
sabato 21 marzo | ore 20.45 | PROSA
FORTE E CHIARA
di e con Chiara Francini
musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri
regia Alessandro Federico
disegno luci Alessandro Barbieri
scenografie Katia Titolo
stylist Andrea Mennella
costumi Maison Luigi Borbone
Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito
in collaborazione con Argot Produzioni
▶ ore 19: incontro con la Compagnia alla Fondazione POMA (ingresso libero, fino ad esaurimento posti)
domenica 29 marzo ore 17 | MUSICA
SETTESTELLA
favola musicale su testo di Maddalena Mazzocut-Mis
da un’idea pittorica di Dario Moretti
per voce, vibrafono e percussioni
voce recitante / cantante Angelina D’Agliano
LE DUE REGINE
fiaba musicale da un’idea di Dario Moretti
per voce, flauto e percussioni
attrice / cantante Federica Calasso
musica Azio Corghi
direttore Piero Papini
regia Andreas Garivalis
idea scenica Liceo Artistico “B. Berlinghieri” – Pescia
coordinamento Prof. Antonio Cavotta
Associazione Culturale Pescia – Laboratorio Musicale A.P.S., Conservatorio di Musica “L. Boccherini” di Lucca in collaborazione con Liceo Artistico “B. Berlinghieri” di Pescia
uno spettacolo per tutti, dai 6 anni
A Teatro con la Scuola
martedì 3 febbraio (ore 10)
SOIT GENTIL ET TIENS COURAGE!
Nel cuore dell’alloggio segreto
di e con Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza
collaborazione artistica Lucio Diana
regia Ilaria Di Luca
Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale / Orto degli Ananassi
► fascia d’età: dagli 8 anni
venerdì 20 marzo (ore 10.30)
M-OLIERE E ALTRE STOVIGLIE FRANCESI
Un teatro da tavolo
di e con Massimiliano Barbini
Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale
►fascia d’età: dai 13 anni
Le scuole interessate possono contattare:
Elisabetta Barbini Ufficio Attività per le Scuole Teatri di Pistoia 0573 991607 | e.barbini@teatridipistoia.it