Pescia, la stagione teatrale riparte con UBI MAIOR: in scena Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz

La Stagione 2025/26 del Teatro Pacini di Pescia, promossa dall’Amministrazione comunale con Fondazione Teatri di Pistoia, riparte nel 2026, venerdì 9 gennaio (ore 20.45), con UBI MAIOR di Franco Bertini, autore, regista e sceneggiatore romano, che vede protagonisti un artista molto amato dal pubblico giovanile, Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, diretti da Enrico Maria Lamanna. Nel cast anche Barbara Begala e Matteo Taranto. Si rinnova, anche stavolta, l’atteso appuntamento dell’incontro del pubblico con gli artisti, in programma alle ore 19, nel Foyer del Teatro (ingresso libero, fino ad esaurimento posti). Scene, costumi, luci e musiche sono firmati, rispettivamente, da Fabiana Di Marco, Teresa Acone, Pietro Sperduti, Adriano Pennino.

“Ritrovare un autore come Franco Bertini, dalla scrittura incisiva e appassionata, con cui ho avuto il piacere di collaborare fin dagli anni ’90 – commenta Lamanna nelle note di sala – è un’esperienza che rinnova lo stimolo creativo. Accanto a lui, Sabrina Knaflitz, interprete di grande sensibilità, e Leo Gassmann, giovane talento dal naturale carisma, al suo debutto teatrale in un progetto che affronta il tema della famiglia in modo originale e contemporaneo. La pièce mette in scena dinamiche intense e imprevedibili: un padre sull’orlo di una crisi di nervi, un figlio determinato, una madre custode di un segreto e un personaggio dalla forte impronta criminale, il tutto intrecciato da un colpo di scena che ribalta le prospettive. Attraverso un linguaggio teatrale che alterna momenti di intensa emotività a spunti ironici, la regia costruisce un racconto visivamente impattante, tra luci cinematografiche, dissolvenze e una colonna sonora che accompagna e amplifica le emozioni. Un lavoro che si muove tra provocazione e coinvolgimento, capace di divertire e, al tempo stesso, toccare corde profonde.”

Tito ha vent’anni ed è molto più di un campione di scherma: è un giovane brillante, carismatico e determinato, che ha conquistato il gradino più alto del podio olimpico con sacrificio e dedizione. Il successo lo ha reso celebre, gli sponsor lo corteggiano, ma lui non si lascia sedurre né dal denaro né dalle lusinghe del mondo mediatico dell’intrattenimento. La sua vita è scandita da allenamenti, competizioni e continui spostamenti, tanto da non aver mai sentito davvero il bisogno di una casa tutta sua. Quando finalmente decide di farlo, resta comunque vicino alla famiglia. Ma un giorno, un messaggio inaspettato di suo padre lo richiama bruscamente a casa. C’è un problema. Un guaio serio, pericoloso, che nessuna vittoria sportiva può risolvere. Il problema più insidioso è costituito da una leggerezza commessa da Lorena, sua madre, per cui ora si ritrova ad avere a che fare con un personaggio poco raccomandabile. Tito si trova davanti alla sfida più difficile della sua vita, ma questa volta non c’è una pedana su cui combattere, né un regolamento a stabilire le regole del gioco. I suoi genitori, da sempre punti di riferimento, si rivelano sotto una luce inedita e lui stesso scopre un lato di sé che non aveva mai immaginato. Per proteggere la sua famiglia, Tito dovrà fare una scelta: restare fedele ai suoi principi morali o infrangere le sue stesse regole. In questa partita, non conta la forza, la tecnica o la disciplina… conta solo quanto si è disposti a sacrificare. Ubi maior… minor cessat.

La prevendita per gli spettacoli della Stagione del Teatro Pacini è in corso online su www.bigliettoveloce.it e alla Biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia (0573 991609 – 27112) e del Funaro di Pistoia (riapertura: 7 gennaio).

La Biglietteria del Teatro Pacini di Pescia (0572 495161) sarà aperta giovedì 8 gennaio (ore 16/19) e venerdì 9 gennaio (ore 16/19 e dalle 19.45), come sempre il giorno prima e il giorno stesso degli spettacoli in cartellone. Alle biglietterie è possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone e anche la conveniente Formula LIBERO (2 spettacoli prosa + 1 musica), un carnet di biglietti a prezzo speciale.

La Stagione 2025/26 del Teatro Pacini proseguirà venerdì 30 gennaio (ore 20.45) con Lodo Guenzi, protagonista della pièce di Dario Fo e Franca Rame, Morte accidentale di un anarchico, regia Giorgio Gallione. L’incontro con la compagnia si terrà alle ore 19 alla Fondazione POMA.

venerdì 30 gennaio ore 20.45 | PROSA

MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO

di Dario Fo e Franca Rame

regia Giorgio Gallione

con Lodo Guenzi

e Matteo Gatta, Eleonora Giovanardi, Alessandro Federico

Marco Ripoldi, Roberto Rustioni,

Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, Nidodiragno/CMC produzioni

in coproduzione con Teatro Carcano e Fondazione Sipario Toscana onlus – La Città del Teatro

in collaborazione con Argot produzioni

▶ ore 19: incontro con la Compagnia alla Fondazione POMA (ingresso libero, fino ad esaurimento posti)

venerdì 13 febbraio ore 20.45 | PROSA

DIVAGAZIONI E DELIZIE

Parigi, 28 nov. 1899. Una serata con Sebastian Melmoth (Oscar Wilde)

di John Gay

con Daniele Pecci

traduzione e regia Daniele Pecci

regista assistente Raffaele Latagliata

costumi Alessandro Lai

musiche originali Patrizio Maria D’Artista

TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo

in collaborazione con Shakespeare & Co e Teatro Maria Caniglia

▶ ore 18: incontro con la Compagnia alla Fondazione POMA (ingresso libero, fino ad esaurimento posti)

sabato 21 febbraio ore 20.45 | PROSA

L’AMANTE

di Harold Pinter

con Giorgio Marchesi e Simonetta Solder

traduzione Alessandra Serra

regia Veronica Cruciani

Savà Produzioni Creative

▶ ore 18: incontro con la Compagnia alla Fondazione POMA (ingresso libero, fino ad esaurimento posti)

domenica 8 marzo ore 17 | PROSA

VICINI DI CASA

dalla commedia Sentimental di Cesc Gay

traduzione e adattamento Pino Tierno

con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai, Alberto Giusta

regia Antonio Zavatteri

regista assistente Matteo Alfonso

scene Roberto Crea

costumi Francesca Marsella

luci Aldo Mantovani

CMC/Nidodiragno, Cardellino srl, Teatro Stabile di Verona

in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi

sabato 21 marzo | ore 20.45 | PROSA

FORTE E CHIARA

di e con Chiara Francini

musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri

regia Alessandro Federico

disegno luci Alessandro Barbieri

scenografie Katia Titolo

stylist Andrea Mennella

costumi Maison Luigi Borbone

Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito

in collaborazione con Argot Produzioni

▶ ore 19: incontro con la Compagnia alla Fondazione POMA (ingresso libero, fino ad esaurimento posti)

domenica 29 marzo ore 17 | MUSICA

SETTESTELLA

favola musicale su testo di Maddalena Mazzocut-Mis

da un’idea pittorica di Dario Moretti

per voce, vibrafono e percussioni

voce recitante / cantante Angelina D’Agliano

LE DUE REGINE

fiaba musicale da un’idea di Dario Moretti

per voce, flauto e percussioni

attrice / cantante Federica Calasso

musica Azio Corghi

direttore Piero Papini

regia Andreas Garivalis

idea scenica Liceo Artistico “B. Berlinghieri” – Pescia

coordinamento Prof. Antonio Cavotta

Associazione Culturale Pescia – Laboratorio Musicale A.P.S., Conservatorio di Musica “L. Boccherini” di Lucca in collaborazione con Liceo Artistico “B. Berlinghieri” di Pescia

uno spettacolo per tutti, dai 6 anni

A Teatro con la Scuola

martedì 3 febbraio (ore 10)

SOIT GENTIL ET TIENS COURAGE!

Nel cuore dell’alloggio segreto

di e con Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza

collaborazione artistica Lucio Diana

regia Ilaria Di Luca

Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale / Orto degli Ananassi

► fascia d’età: dagli 8 anni

venerdì 20 marzo (ore 10.30)

M-OLIERE E ALTRE STOVIGLIE FRANCESI

Un teatro da tavolo

di e con Massimiliano Barbini

Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale

►fascia d’età: dai 13 anni

Le scuole interessate possono contattare:

Elisabetta Barbini Ufficio Attività per le Scuole Teatri di Pistoia 0573 991607 | e.barbini@teatridipistoia.it