Peccioli candidato a “Borgo dei Borghi”, si vota fino al 31 marzo

C’è tempo fino a Pasqua per votare per Peccioli, candidato al concorso “Borgo dei Borghi”. Il paese pisano dell’Alta Valdera è l’unico comune della regione a rappresentare la Toscana e a partecipare all’iniziativa in onda su Rai3 e che ha come media partner il quotidiano ‘Il Tirreno’.

“E’ un concorso importante – ha detto il presidente Eugenio Giani – e il fatto che sia l’unico borgo della Toscana in gara conferma come Peccioli rappresenti un centro culturale di grandissimo significato, al quale la Toscana dà tutto il suo appoggio perché possa vincere”.

Il viaggio alla scoperta di Peccioli ha aperto, il 7 gennaio, la prima puntata del 2024 della trasmissione Rai ‘Kilimangiaro’ condotta da Camila Raznovich. La sfida è fra i 20 luoghi più belli e caratteristici della penisola che sono stati raccontati nelle varie puntate della trasmissione, fino all’apertura delle votazioni il 25 febbraio e il verdetto finale previsto per domenica 31 marzo. Si vota sul sito www.rai.it/borgodeiborghi/.