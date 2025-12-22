Oro e bronzo, doppietta del Centro Taekwondo Arezzo ai Campionati Italiani

Oro e bronzo: storica doppietta per il Centro Taekwondo Arezzo ai Campionati Italiani 2025. Le finali nazionali di Lido di Jesolo hanno visto emergere Sara Micera che ha vissuto la forte emozione di laurearsi campionessa d’Italia e Lorenzo Franchi che ha meritato il terzo gradino del podio, con la società aretina che è riuscita nell’impresa di festeggiare medaglie con entrambi gli atleti con cui è scesa sul tatami. La vittoria del titolo tricolore è valsa il sesto posto del Centro Taekwondo Arezzo nel medagliere nazionale nella categoria femminile Junior tra sessanta squadre da tutta la penisola, a conferma dell’eccellente livello tecnico del gruppo guidato dal Maestro Andrea Rescigno e del valore del lavoro svolto quotidianamente nella palestra del Liceo “Redi”.

La grande protagonista della trasferta veneta è stata Micera del 2010 che, a pochi giorni dal conseguimento della cintura nera, è riuscita a trovare consacrazione nell’élite del taekwondo italiano con una prestazione all’insegna di carattere, determinazione e padronanza delle più spettacolari tecniche della disciplina. La giovane atleta aretina ha combattuto nei -46kg Junior con un percorso che ha trovato il proprio fulcro nelle vittorie in semifinale su Greta Gasser del Taekwondo Südtirol e in finale sulla siciliana Karola Camarda del Champions Taekwondo Lo Iacono, migliorando l’argento colto ai Campionati Nazionali Cadetti del 2024 e conseguendo il risultato più importante della sua carriera sportiva. Un piazzamento di assoluto spessore ha portato la firma anche di Franchi del 2009 nei -58kg Senior tra le cinture Nere: il portacolori del Centro Taekwondo Arezzo ha vinto tre incontri con alcuni dei migliori coetanei italiani, fino ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo a causa dell’unica sconfitta in semifinale contro il futuro campione nazionale. Questo atleta, stabilmente convocato nelle rappresentative regionali di taekwondo, ha trovato ulteriori conferme dopo il terzo posto ai Campionati Italiani Junior e Senior di aprile 2025, con una sempre più evidente maturità agonistica che lo proietta tra le maggiori promesse del panorama nazionale della “disciplina dei calci in volo”. «Il 2025 termina con un doppio, storico, risultato – commenta il Maestro Rescigno. – Vincere una medaglia ai Campionati Italiani è sempre un’impresa, ma in questo caso abbiamo festeggiato con ben due atleti che sono al secondo podio tricolore della loro carriera sportiva. Questo traguardo certifica la qualità del percorso tecnico e umano intrapreso dal Centro Taekwondo Arezzo che parte dai primi calci sul tatami e arriva fino ai massimi livelli nazionali, formando atleti competitivi e consolidando il proprio ruolo di riferimento per l’insegnamento di questa spettacolare disciplina».