Open day macchinari per lavorazione lamiera alla TPC di Bibbiena (AR)

Tre giorni di open day a livello nazionale con in mostra il meglio dei macchinari per le aziende che lavorano nel mondo della lamiera, 1000 visitatori attesi da tutta italia, 50 fornitori accreditati

Vagnoli: “La TPC, con la sua nuova sede, rappresenta, nel suo settore, il meglio a livello nazionale e ci rende fieri dell’imprenditoria del nostro territorio”.

Sono circa mille le persone attese nei tre giorni di open day della nuova sede bibbienese della TPC, azienda leader in Italia nella fornitura di macchinari nuovi e usati di altissima qualità per le aziende.

I giorni 21, 22 e 23 marzo, infatti, l’azienda aprirà le porte dei 6 mila metri quadrati della nuova sede in via Filoteo Alberini, 25 a Bibbiena non solo alle aziende e ai clienti, ma anche ai curiosi e agli appassionati di tecnologia applicata alle lavorazioni.

I fornitori accreditati dei migliori brand nazionali e internazionali saranno circa 50, per una tre giorni all’insegna dell’innovazione.

Filippo Vagnoli, Sindaco di Bibbiena, commenta: “Questo non è solo un evento privato, ma rappresenta qualcosa di veramente molto interessante per il nostro territorio. All’interno dell’azienda, infatti, saranno creati dei veri e propri stand espositivi nei quali si terranno dimostrazioni di lavorazioni e funzionamento di macchinari molto avanzati nel settore delle lavorazioni. Una fiera nel cuore di una delle realtà imprenditoriale casentinesi che ci rende più orgogliosi, ovvero quella che Paolo Vangelisti ha sapientemente rilevato dal padre nei primi anni Novanta. Ringrazio Paolo per aver organizzato, con uno sforzo tutt’altro che banale, questo evento nazionale che porterà a Bibbiena più di mille persone in tre giorni”.

Dal 1991 il gruppo TPC è guidato da Paolo Vangelisti, che sul finire degli anni ’90 da vita alla TPC srl portando nel futuro un’attività che il padre Gino aveva aperto nel 1974.

Nel 2006 dalla TPC di Vangelisti Paolo nasce la TPC Group srl, tutt’oggi leader a livello nazionale.

L’innovazione è ciò che maggiormente contraddistingue questa realtà che, nel 2011, lancia anche il progetto dell’e-commerce LineOnLine oggi leader nella vendita di scarpe antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro, elettroutensili e giardinaggio nel territorio europeo.

La TPC, che si è ampliata anche fisicamente con la nuova sede di Bibbiena – una struttura avveniristica e iper tecnologica, a basso impatto ambientale – si occupa di vendita di macchinari per il taglio laser, punzonatrici, combinate laser, impianti di taglio laser tubi, impianti di taglio al plasma, presse piegatrici e cesoie. A questo affianca l’altissima competenza di personale tecnico continuamente formato sulle nuove tecnologie.

Nella tre giorni bibbienese la TPC offrirà in uno show room di grande impatto architettonico, il meglio della tecnologia oggi sul mercato unendo questa occasione all’apertura della sede a un pubblico più generalista.

Paolo Vangelisti, il fondatore commenta: “E’ un’occasione unica per far conoscere a tutti, giovani soprattutto, la nostra nuova sede, ma anche per mostrare al territorio cosa stiamo facendo e come stiamo crescendo. Quello che rappresenta un motivo di orgoglio per noi, ritengo, lo possa essere anche per il nostro territorio. Da mio padre ho ereditato la voglia di futuro e di innovazione, e ho avuto la fortuna, anche generazionale, di essere cresciuto in momento storico in cui il futuro, appunto ci attraeva come giovani. Oggi verso quell’altrove i giovani vanno spinti e questo non va bene. Siamo noi, quindi, che dobbiamo riempirlo di un senso nuovo. In questo frangente, chi fa l’imprenditore, ha una responsabilità in più, in quanto l’azienda non è qualcosa a uso e consumo del proprietario, ma rappresenta un bene quasi comune a cui i giovani devono accedere per capire anche cosa possono fare nella loro vita. Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione per l’appoggio in questo evento così importante per noi e invito tutta la cittadinanza a venire a trovarci”.

Il calendario di visita con gli orari: 21 marzo 9-18, 22 marzo 9-18, 23 marzo 9-14