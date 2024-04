Oltre 5000 iscritti alla quarantesima edizione di Half Marathon Firenze

Un’edizione speciale, che festeggia il compleanno dei 40 anni. La Half Marathon Firenze per l’organizzazione del Comitato Uisp di Firenze presieduto da Marco Ceccantini con i patrocini di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, di Confesercenti, Confcommercio, Coni Firenze, Sport e Salute è pronta ad accendere la festa.

La manifestazione è stata presentata in Palazzo Vecchio, presenti tra gli altri, oltre allo stesso Ceccantini, Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze, e Alessandro Pratesi, vicepresidente vicario di Banca Alta Toscana, main sponsor dell’evento.

Domenica 7 aprile si parte alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia per arrivare in piazza Santa Croce dopo aver percorso una sorta di doppio anello per completare la distanza. Una formula studiata e collaudata per limitare e di fatto annullare quasi del tutto i disagi legati alle deviazioni del traffico.

DISTANZE La gara sulla mezza maratona di km 21,097 metri, la mezza per uno (percorso da suddividersi in coppia), la non competitiva di 10,5 km.

Chiuse (al 31 marzo) le iscrizioni alla competitiva ci si può iscrivere ancora per la non competitiva direttamente in presso il Village in Piazza Santa Croce sabato 6 aprile dalle 10 alle 20 e domenica 7 aprile dalle 7.30 alle 8.45.

Da segnalare che per ogni iscritto alla corsa non competitiva Uisp donerà in beneficenza 1 euro al Centro Casadasè che si occupa di assistenza a soggetti autistici.

I NUMERI Half Marathon Firenze ha visto crescere negli anni il numero dei partecipanti, anche grazie agli sforzi organizzativi che offrono agli atleti e ai loro accompagnatori le condizioni migliori di gara e di soggiorno in città. In questa edizione 2024 saranno oltre 5000 a prendere il via, suddivisi nei tre percorsi, di cui il 42 per cento sono donne. Le iscrizioni infatti, alla chiusura al 31 marzo, hanno toccato quota 4253 così suddivise: 3200 per la 21 km di cui 948 donne; 857 alla non competitiva mentre sono 97 le coppie che si sono iscritte alla “staffetta” mezza per uno. A questa cifra vanno sommati coloro che si iscriveranno per la non competitiva sabato e domenica mattina. Oltre 420 i volontari lungo il tracciato e all’arrivo ad assistere i podisti, facenti parte per lo più delle società podistiche e di atletica della Città metropolitana di Firenze. Joma e Maxismall sono sponsor tecnici dell’evento che ha invece come main sponsor Banca Alta Toscana. Sono attesi al via campioni di spessore, tra cui il keniano Bernard Musea Wambua, già quarto alla Stramilano, che ha un primato personale di un’ora e 29 secondi e, in campo femminile, la burundiana Cavaline Nahimana dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, terza lo scorso anno in 1:10’47”. Altri dettagli sui top runners arriveranno nelle prossime ore.

LE MAGLIE Ai partecipanti della prova sulla distanza di 21 km e 97 metri sarà regalata una maglia tecnica di colore bianco, con in rosso il disegno della medaglia 2024; colori invertiti per la maglia Joma della non competitiva, maglia rossa in cotone con scritte e disegno bianchi.

RISTORI Sul percorso sono previsti 5 ristori, compreso quello di piazza Santa Croce dove saranno presenti anche prodotti senza glutine grazie ad AIC Toscana. Oltre a quello in Piazza Santa Croce gli altri due ristori (ciascuno utilizzato due volte) sono situati sul Lungarno Vespucci (ovvero al 5° e al 15esimo km) e in piazza Frescobaldi (8° e 19° km).

MEDAGLIA SPECIALE Per celebrare il quarantennale dell’evento Uisp Firenze ha realizzato una medaglia speciale che andrò al collo di tutti gli atleti che porteranno a termine la gara competitiva. Il disegno della medaglia è stato scelto attraverso un contest rivolto agli studenti dei licei artistici e degli istituti tecnici ad indirizzo grafico e comunicazione e delle scuole di grafica, di tutto il territorio fiorentino. L’immagine scelta è raffigurata anche nelle grafiche dell’evento, nelle maglie tecniche che vanno agli iscritti e sui diplomi di partecipazione consegnati agli atleti. Tra i requisiti prescritti quelli che l’immagine doveva essere rappresentativa di Firenze, dei valori della corsa, dello stare insieme e dei valori della solidarietà e inclusione che da sempre caratterizzano l’attività di Uisp. Aveva prevalso, tra oltre 70 progetti, il progetto della desiner Alice Bergonzini.

Alla vincitrice del contest lo scorso inverno durante la festa di Natale di Uisp Firenze era stato consegnato come da regolamento un premio del valore di 500 euro.

VIGILIA E VILLAGGIO

Il 6 e 7 aprile al Villaggio di Piazza Santa Croce i fisioterapisti del Centro Zen, Fisioterapia e medicina dello sport saranno a disposizione degli atleti della Half Marathon, in una vera e propria Area Benessere presso il loro stand. Presso il Villaggio ci sarò anche uno stand di Maxismall che presenterà materiale tecnico e le ultime novità in fatto di accessori e abbigliamento relativo al running.

Per il ritiro dei pettorali il Villaggio apre sabato alle 10 e rimarrà aperto fino alle ore 20 in Piazza Santa Croce dove per tutta la giornata del sabato si alterneranno per una sequenza di performance gruppi di danzatori, arti marziali e altri tipi di discipline tutti facenti parte di società affiliate a Uisp Firenze, con la possibilità anche di interagire col pubblico presente.

Possibilità di ritirare il pettorale anche la mattina della corsa dalle ore 7.30 alle ore 8.45.

CHARITY WALK Sabato 6 aprile 2024, alla vigilia della partenza della 40esima edizione della Half Marathon Firenze, si terrà la Camminata dei Diritti, passeggiata aperta a tutte le età che quest’anno avrà come titolo L’arte di esser Donne: le donne “progressiste” della storia fiorentina.

Le donne della storia di Firenze, che si “incontreranno” lungo il percorso, hanno, a loro modo, fatto delle piccole rivoluzioni, lasciando un segno indelebile nella vita e storia della città. Si tratta di figure femminili che hanno vissuto in epoche diverse e che per motivi differenti sono state protagoniste di avvenimenti importanti o hanno assunto un ruolo di prestigio. Per l’iscrizione prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome, cognome e orario a camminare@uispfirenze.it e un contributo di 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini, contributo che sarà devoluto in beneficenza a Firenze in Rosa Onlus.

GUARDAROBA La domenica presso il Villaggio di piazza Santa Croce tra le 8 e le 13 c’è la possibilità di usufruire dello stand del deposito sacche, dove gli atleti iscritti alla gara competitiva potranno depositare la sacca del pacco gara che hanno avranno avuto in regalo al momento del ritiro del pettorale.

RISCALDAMENTO PREGARA Il giorno della gara a partire dalle 8.15 si potrà partecipare al riscaldamento collettivo training pre-gara a cura della Fulvio Massini Consulenti Sportivi.

PACEMAKER PER IL RITMO DI CORSA ED ECOLOGIA Gli atleti potranno sfruttare il servizio pacemaker a cura di Regalami un sorriso ETS con fasce garantite con 4 atleti a partire da 1h30′ con un intervallo di 5 minuti fino a 2h15.

I pacemaker avranno pettorale con tempo di gara, tempo di gara che sarà indicato anche sulle vele che porteranno sulle spalle, in sostituzione dei tradizionali palloncini; e anche questa è una scelta ecologica plastic free per ridurre l’inquinamento. Così come non verranno distribuite bottigliette di plastica ai ristori, ma solo bicchieri riciclabili e altri accorgimenti affinché l’evento sia ad impatto minimo per quanto riguarda la produzione di rifiuti. Durante l’evento viene praticata la raccolta differenziata certificata dall’azienda municipalizzata di Firenze.

BANDE MUSICALI

Ad allietare gli atleti ci saranno varie bande musicali che faranno animazione dal vivo e da catalizzatore di pubblico. Una sarà situata presso le gradinate della Biblioteca per accompagnare le fasi che precedono l’avvio e la partenza stessa degli atleti.

Un’altra sarà situata in piazza della Calza, un’altra in Lungarno Vespucci di fronte al ristoro, mentre la quarta banda, con tanto di majorettes, sarà all’arrivo in Piazza Santa Croce.

ANIMAZIONE Radio Toscana è media partner dell’evento. Speaker e animatrice della manifestazione in piazza sarà Veronica Bellandi Bulgari.

UN AVVICINAMENTO PARTICOLARE

La Half Marathon Firenze è stata preceduta da alcuni allenamenti collettivi, sempre sotto l’egida di Uisp Firenze e delle società ad essa affiliate. Gli allenamenti collettivi con base di partenza e ristori al Parco dell’Albereta. Un modo per avvicinarsi al giorno dell’evento all’insegna della socialità e dello stare insieme.

Gli allenamenti collettivi peraltro proseguiranno e il prossimo è fissato per mercoledì 17 aprile sempre con ritrovo alle 19.30 e partenza alle 20 al Parco dell’Albereta.

LE PAROLE DI MARCO CECCANTINI “Ci siamo! – scandisce il presidente di Uisp Firenze, Marco Ceccantini – Quarantesima candelina da spengere per Half Marathon Firenze. Prima della festa mi preme ringraziare tutti quanti hanno contribuito a realizzare questo evento: l’Amministrazione comunale anche attraverso i suoi vari uffici, le società podistiche Uisp fiorentine che hanno messo a disposizione centinaia di volontari indispensabili e insostituibili per la buona riuscita, le migliaia di podisti provenienti da tutto il mondo per correre nella città di Firenze, i gruppi bandistici che allieteranno con la musica sul percorso di gara, i fiorentini che avranno qualche ora di pazienza e sopporteranno questa invasione colorata, i nostri sponsor e partner. Tra questi voglio ricordare Unicoop Firenze, Banca Alta Toscana, Mukki, CONI, Sport e Salute, CAP Viaggi, Radio Toscana, Firenze in Rosa, Terrazze Michelangelo, Pavoniere, Brandini, Jolly Caffè, CentroZen e i main sponsor Joma e Maxismall. Quest’anno numeri importantissimi sulla gara competitiva e sulla non competitiva che testimoniano una ripresa del movimento in particolare al femminile che vede oltre 1200 donne iscritte alla corsa agonistica”.

“Questa manifestazione – ha dichiarato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – riesce a mettere insieme i top runner che corrono per vincere, quelli che gareggiano per fare il primato personale e quanti corrono per arrivare in fondo, per dire che ancora una volta sono riusciti a vincere questa sfida”. “Senza dimenticare – ha aggiunto l’assessore – che questo evento è stato anticipato, in queste settimane, dagli allenamenti collettivi al parco dell’Albereta, curati dalle società affiliate alla Uisp. Un modo per sottolineare che questi grandi appuntamenti sportivi non vivono un solo giorno ma anche nei mesi precedenti e di quanto lo sport sia fondamentale per fare stare insieme le persone 365 giorni l’anno. Complimenti a Uisp, comitato di Firenze, e a tutte le società affiliate che riescono sempre ad organizzare questo evento”

“La 40° edizione della Half Marathon Firenze – la dichiarazione di Alberto Vasco Banci, presidente di Banca Alta Toscana – coincide con il 120° anniversario di Banca Alta Toscana. Volentieri abbiamo rinnovato la collaborazione con Uisp, supportando la Charity Walk e promuovendo la partecipazione dei nostri soci e dipendenti all’iniziativa. Sposiamo la causa di Firenze in Rosa Onlus, che è impegnata nel diffondere la cultura della prevenzione del tumore al seno e con la quale abbiamo organizzato una giornata di screening rivolta alle nostre dipendenti, che hanno risposto molto positivamente”.

COSI’ LO SCORSO ANNO

Lo scorso anno, il 2 aprile 2023, a vincere la 39esima Half Marathon Firenze era stato il il keniano Paul Tiongik (del G.P. Parco Alpi Apuane) che aveva corso stabilendo il nuovo record del percorso in 1h 01’57” per la prima volta nella storia della manifestazione scendendo sotto l’ora e due minuti. Secondo era stato Patrick Mutunga Mwikya anche lui keniano, dell’Atletica Potenza Picena, che aveva chiuso in 1:02’17”. Terzo l’italiano Vincenzo Grieco dell’Atletica Castello in 1:06’30”. Ai piedi del podio il toscano Filippo Bianchi de Il Ponte Scandicci in 1:07’19” davanti a Saverio Messina dell’Atletica Castello.

Tra le donne aveva trionfato la keniana Teresiah Kwambok Omosa (della Caivano Runners) in 1:10’31” davanti alla ruandese Clementine Mukandanga dell’Orecchiella Garfagnana in 1:10’36”; Sul podio anche la burundiana Cavaline Nahimana dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno (1:10’47”). Le prime tre avevano chiuso rispettivamente sesta, settima e ottava assoluta.

Erano stati in 3800 in rappresentanza di 56 nazioni a prendere il via dato dall’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione.



IL PERCORSO

ELENCO STRADE HALF MARATHON FIRENZE 7 APRILE 2024

(2 giri mezza maratona e mezzaperuno 21,097km – 1 giro non competitiva 10km)

►PARTENZA ORE 9.00 LUNGARNO DELLA ZECCA (altezza via delle Casine)

LUNGARNO PECORI GIRALDI – PONTE SAN NICCOLÒ – PIAZZA FERRUCCI – LUNGARNO CELLINI – PIAZZA POGGI – LUNGARNO SERRISTORI – PONTE ALLE GRAZIE – LUNGARNO DELLE GRAZIE – PIAZZA CAVALLEGGERI – CORSO DEI TINTORI – VIA DEI NERI – VIA DELLA NINNA – PIAZZA SIGNORIA – VIA CALZAIUOLI – PIAZZA SAN GIOVANNI – VIA ROMA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIA DEGLI STROZZI – VIA DELLA VIGNA NUOVA – PIAZZA GOLDONI – BORGO OGNISSANTI – PIAZZA OGNISSANTI – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – VIA IL PRATO – VIA MAGENTA – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – LUNGARNO VESPUCCI – PIAZZA GOLDONI – PONTE ALLA CARRAIA – LUNGARNO SODERINI – LUNGARNO SANTA ROSA – VIA DELLA FONDERIA – VIA CAVALLOTTI – VIA PISANA – BORGO SAN FREDIANO – VIA DEI SERRAGLI – PIAZZA DELLA CALZA- VIA ROMANA – PIAZZA SAN FELICE – VIA MAGGIO – PONTE SANTA TRINITA – LUNGARNO DEGLI ACCAIUOLI – LUNGARNO ARCHIBUSIERI – LUNGARNO ANNAMARIA LUISA DE MEDICI – PIAZZA GIUDICI – LUNGARNO DIAZ – LUNGARNO DELLE GRAZIE – PIAZZA CAVALLEGGERI – CORSO DEI TINTORI

2° GIRO

VIA DEI NERI – VIA DELLA NINNA – PIAZZA SIGNORIA – VIA CALZAIUOLI – PIAZZA SAN GIOVANNI – VIA ROMA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIA DEGLI STROZZI – VIA DELLA VIGNA NUOVA – PIAZZA GOLDONI – BORGO OGNISSANTI – PIAZZA OGNISSANTI – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – VIA IL PRATO – VIA MAGENTA – VIA MONTEBELLO – VIA CURTATONE – LUNGARNO VESPUCCI – PIAZZA GOLDONI – PONTE ALLA CARRAIA – LUNGARNO SODERINI – LUNGARNO SANTA ROSA – VIA DELLA FONDERIA – VIA CAVALLOTTI – VIA PISANA – BORGO SAN FREDIANO – VIA DEI SERRAGLI – PIAZZA DELLA CALZA – VIA ROMANA – PIAZZA SAN FELICE – VIA MAGGIO – PONTE SANTA TRINITA – LUNGARNO DEGLI ACCAIUOLI – LUNGARNO ARCHIBUSIERI – LUNGARNO ANNAMARIA LUISA DE MEDICI – PIAZZA GIUDICI – LUNGARNO DIAZ – LUNGARNO DELLE GRAZIE – PIAZZA CAVALLEGGERI – CORSO DEI TINTORI – VIA MAGLIABECHI

►ARRIVO PIAZZA SANTA CROCE