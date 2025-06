New Generation Festival 2025, Firenze celebra l’arte e la musica con un programma indimenticabile

Dall’11 al 15 giugno 2025 torna nel cuore di Firenze il New Generation Festival (NGF), l’acclamata manifestazione internazionale dedicata ai giovani talenti delle arti performative. Cinque giorni e cinque notti di musica, teatro, opera, danza e celebrazioni in alcune delle location più suggestive della città. Con una programmazione che spazia dall’opera al balletto, dal jazz alla musica da camera, fino al repertorio sacro rinascimentale, NGF 2025 propone un viaggio artistico che fonde tradizione e innovazione, dando voce alla nuova generazione di interpreti internazionali. L’edizione di quest’anno rende omaggio allo spirito creativo degli anni Venti, riportando il loro “ruggito” nel presente con spettacoli come Les Ballets Russes à Florence, The Birth of Swing e Le Grand Hôtel de l’Opéra. Il festival si svolge tra Piazza della Signoria, il Teatro della Pergola, Palazzo Corsini al Prato ed il Convento di San Francesco a Fiesole.

Ad aprire la rassegna un evento veramente straordinario: uno spettacolo gratuito in Piazza della Signoria, aperto alla città, con i talenti emergenti del Maggio Musicale Fiorentino, del Mascarade Opera Programme e dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti dal Maestro Sándor Károlyi.

“Quelle che presentiamo alla città – spiega Roger Granville, presidente esecutivo di Mascarade – non è solo un evento, ma una vera e propria esperienza culturale che unisce il passato, il presente e il futuro delle arti. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire giovani talenti e di vivere la magia della città di Firenze in un contesto straordinario”.

“Il New Generation Festival è un momento magico per tanti giovani talenti che possono farsi apprezzare e conoscere attraverso una manifestazione internazionale molto amata in città, con un evento speciale, gratuito, in piazza della Signoria – ricorda Giovanni Bettarini, assessore alla cultura del Comune di Firenze -, aperto alla città, con gli artisti emergenti del Maggio Musicale, del Mascarade Opera Programme e dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti dal Maestro Sándor Károlyi. Ringrazio gli organizzatori per l’alta qualità degli eventi programmati per questa edizione del festival”.

Il festival è aperto a tutti, con alcuni eventi ad ingresso gratuito e altri con biglietti a partire da 10 euro fino a 35 euro. Per chi aderirà ai nostri programmi di membership, sarà possibile prenotare in anticipo posti premium e accedere a cene ed eventi esclusivi. I biglietti sono disponibili su piattaforme ufficiali come EVIENTS e ClassicTic.

Il Programma del Festival 2025

Mercoledì 11 giugno – Serata di apertura

DA FIRENZE AL MONDO: LE GIOVANI VOCI DELLA SIGNORIA

📍 Piazza della Signoria | 🕖 19:00 – 20:00

Uno spettacolo gratuito, aperto alla città, con i talenti emergenti del Maggio Musicale Fiorentino, del Mascarade Opera Programme e dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti dal Maestro Sándor Károlyi.

🎟 Ingresso libero. Posti in piedi e seduti disponibili fino a esaurimento. Posti riservati per i sostenitori del NGF Club.

Giovedì 12 giugno – Serata d’Opera

LE GRAND HÔTEL DE L’OPÉRA

📍 Teatro della Pergola | 🕖 19:00 – 21:00

Uno spettacolo inedito ambientato negli scintillanti anni ’20, con musiche di Strauss, Donizetti e Mozart. Quest’anno, Le Grand Hôtel de l’Opéra è la produzione di punta che mette in luce i talenti emergenti formati e sostenuti da Mascarade Opera. Quattro capolavori si intrecciano in un’unica narrazione originale, in una messa in scena completa firmata da Federico Grazzini e diretta dal Maestro Wyn Davies con l’Orchestra Filarmonica di Bologna.

🎟 Biglietti da 10 a 35 €

Venerdì 13 giugno – Il balletto e il jazz conquistano la scena

LES BALLETS RUSSES À FLORENCE

📍 Teatro della Pergola | 🕖 19:00 – 21:00

Un omaggio alla genialità visionaria di Sergei Diaghilev portato in scena dalla compagnia Reunited in Dance, sotto la guida di Xander Parish OBE, ex primo ballerino del Mariinsky Ballet di San Pietroburgo. La compagnia riunisce artisti russi e ucraini provenienti da alcune delle più prestigiose compagnie di danza, dimostrando che il dialogo e la riconciliazione possono ancora esistere attraverso l’arte.

🎟 Biglietti da 10 a 35 €.

Sabato 14 giugno – Dalla musica da camera al big band jazz

TRIO MASCARADE

📍 Palazzo Corsini al Prato | 🕛 12:00 – 13:00

Un concerto da camera intimo e raffinato, con Julia Lynch direttrice artistica di Mascarade Opera (pianoforte), Tijmen Huisingh (violino) e Ross Montgomery (clarinetto).

🎟 Biglietto €25

A seguire:

THE BIRTH OF SWING

📍 Teatro della Pergola | 🕘 21:00 – 22:30

Il New York Jazz Sextet, guidato dal trombettista Dominick Farinacci, celebrerà la musica di tre delle più grandi leggende del jazz – Duke Ellington, Louis Armstrong e George Gershwin.

🎟 Biglietti da 10 a 35 €.

Domenica 15 giugno – Un finale sacro

FLORES APPARUERUNT: Suoni del Trascendente

📍 Convento di San Francesco, Fiesole | 🕜 13:30 – 14:30

Concerto corale che esplora il repertorio sacro fiorentino dell’epoca medicea. Il coro Vox Medicea e l’English Cornett & Sackbut Ensemble, guidati da Mark Spyropoulos, danno nuova vita a opere sacre dimenticate, per un epilogo musicale intimo e spirituale nel silenzio suggestivo delle colline fiesolane.

🎟 Biglietto €25.

Dress Code per gli Eventi:

Festival Dress Code: Smoking / Festival / O qualsiasi cosa che vi faccia sentire favolosi.