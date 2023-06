Musica, Lirica in Piazza 2023 a Massa Marittima: bene la prevendita dei biglietti

Sta andando molto bene la prevendita dei biglietti di Lirica in Piazza, per questa trentaseiesima edizione che porterà per tre sere di seguito alle ore 21:15 nella splendida piazza di Massa Marittima la “Carmen” di Georget Bizet (giovedì 3 agosto) per la regia di Giovanna Nocetti; il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi (venerdì 4 agosto) per la regia di Antonio De Lucia e il “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini (sabato 5 agosto) per la regia di Giuseppe Maiorano.

“Ci sembra davvero un buon inizio, – ha commentato Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura di Massa Marittima – a poco più di una settimana dall’apertura delle prevendite, le opere stanno vendendo tutte e tre di pari passo, con un certo vantaggio del Barbiere di Siviglia. C’è una continua e ampia richiesta e parallelamente stiamo proseguendo con l’attività di promozione. La presenza di artisti di livello internazionale e di volti noti come Giovanna Nocetti e Katia Ricciarelli, che sarà la madrina della serata finale, aggiungono un tocco speciale a questa edizione del nostro Festival che anno dopo anno viene seguito con grande affetto. Il Comune organizza questa importante rassegna dal 1985. È un festival che richiama un pubblico variegato, di provenienza internazionale, appassionato di musica. La magia è sempre la stessa, grazie all’atmosfera che si crea con le spettacolari scenografie, i cantanti, l’orchestra e il coro”.

“La trentaseiesima edizione di Lirica in Piazza – prosegue l’assessore Irene Marconi – ha la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini, che ha un curriculum internazionale di assoluto livello. Siamo felici di averlo con noi, il suo contributo porterà sicuramente valore aggiunto al Festival. La produzione è a cura di Musicainsieme e Bucaneve. Main sponsor Unicoop Tirreno. Anche quest’anno si rinnovano le collaborazioni locali a partire dalla pro loco per la gestione della sala, e poi ci sarà il contributo della scuola di musica di Massa Marittima, l’accademia Omer Martini che si occuperà di formare il coro delle voci bianche per la prima serata, quella della Carmen. Noi siamo pronti, vi aspettiamo tutti a Massa Marittima il 3, 4 e 5 agosto.”

“In questa edizione – commenta il direttore artistico M° Leonardo Quadrini – avremo il privilegio di accogliere alcuni dei più talentuosi cantanti internazionali, direttamente dalle più prestigiose scene dell’opera. Le loro interpretazioni appassionate e la maestria con cui daranno vita a personaggi indimenticabili lasceranno l’attento pubblico di Massa Marittima senza fiato. È la nostra prima di cinque edizioni e fa piacere sentire la città stringersi accanto. Sia la “Orchestra Internazionale della Campania” che dirigo da anni, sia il “Coro Giuseppe Verdi” di Roma non vedono l’ora di accogliere il pubblico di Massa Marittima per condividere insieme dei momenti di pura magia grazie a queste tre bellissime recite.”

Vendita biglietti on line su ticketone.it e boxofficetoscana.it

Punti Vendita biglietti: Box Office Toscana e TicketoneInfo: 0566 906554

E-mail: lirica@comune.massamarittima.gr.it; ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

website: liricainpiazza.it e tutti i principali social network

Previsti sconti per i soci di Unicoop Tirreno.