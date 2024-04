Motomondiale Mugello, torna la promozione per i residenti

In occasione del motomondiale torna la promozione per l’acquisto del biglietto valido per i tre giorni dell’evento rivolta ai residenti del Mugello.

L’Autodromo Internazionale in collaborazione con i Comuni e l’Unione montana dei Comuni del Mugello rinnova la promozione rivolta a tutti i cittadini mugellani, che permette di assistere alle prove e alle gare del Gran Premio d’Italia 2024, in programma dal 31 maggio al 2 giugno prossimi, acquistando un abbonamento “prato” valido per i tre giorni dell’evento al prezzo preferenziale di 75 euro, più 5 euro di prevendita, (contro i 130 euro necessari per il normale acquisto dello stesso tagliando in prevendita e contro gli 85 euro necessari per l’acquisto in prevendita del biglietto valido per la sola domenica).

Il biglietto potrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare che all’ingresso del circuito dovrà esibire un documento d’identità.

Per i ragazzi sotto i 15 anni (ovvero nati dopo l’1/1/2009) l’accesso all’area prato è gratuita, non è quindi necessario compilare il modulo o prenotare il biglietto speciale.

I cittadini residenti Borgo San Lorenzo potranno prenotare i biglietti presso il Centro Piscine di Borgo San Lorenzo fino al 4 maggio (eccetto 25 aprile e 1° maggio) nei seguenti orari:

– dal lunedì al giovedì venerdì con orario 10.00 – 13.00 e 15.00 – 21.00;

– il venerdì e il sabato dalle 10.00 alle 13.00.

Pagamento solo con Bancomat.

Al momento dell’acquisto dovranno essere consegnati, debitamente compilati, i moduli che trovate in allegato e la copia del documento d’identità (presentarsi con il materiale, non verranno effettuate fotocopie).

Gli abbonamenti nominativi potranno essere ritirati dal 23 maggio negli stessi giorni e orari validi per la prenotazione.