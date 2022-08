Morte improvvisa dell’ex direttore del Tirreno Omar Monestier, le condoglianze della Regione

Anche il presidente della Toscana esprime cordoglio per la scomparsa improvvisa di Omar Monestier, giornalista che tra il 2014 e il 2016 aveva guidato il Tirreno, successivamente e tuttora direttore de “Il Piccolo di Trieste” e del “Messaggero Veneto”.

Monestier ha avuto un malore ed è morto ad appena 58 anni.

Monestier, si ricorda dalla presidenza della giunta regionale, non era toscano ma era arrivato in Toscana con la voglia di conoscere e raccontare, alfiere di quella curiosità che è l’ingrediente più importante della professione del giornalista e con la voglia di spiegare ai lettori, e dunque ai cittadini, in modo obiettivo e senza fare sconti a nessuno: un contributo, da giornalista, alla crescita della società. Il presidente della Toscana esprime condoglianze alla famiglia.