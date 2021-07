MONTECATINI TERME – Enrico Ruggeri in concerto in Piazza del Popolo In programma per il Montecatini Enjoy Festival venerdì 16 luglio alle ore 21:00

Continua la prima edizione del Montecatini Enjoy Festival che proseguirà venerdì 16 luglio alle ore 21:00 con il concerto di Enrico Ruggeri. Un emozionante concerto acustico tra musica e parole dove il celebre artista ripercorrerà le sue più grandi canzoni intervallate da racconti e aneddoti della sua carriera. Sul palco sarà accompagnato da Paolo Zanetti alla chitarra acustica e da Francesco Luppi alle tastiere. A moderare l’incontro Luca Nesti, co-direttore artistico del Festival.

Enrico Ruggeri è una vera e propria icona della musica italiana: un artista poliedrico (cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico) che non ha bisogno di presentazioni e che ha scritto capolavori indimenticabili come “”Mistero”, “Polvere”, “Il mare d’inverno”, “Contessa” e moltissimi altri. In carriera ha pubblicato 32 album da solista tra studio, live e raccolte ed ha recentemente riportato in vita la sua storica band dei Decibel. Un indimenticabile concerto esclusivo tra musica e parole in una sorta di colonna sonora delle più grandi canzoni e racconti che sveleranno un artista intramontabile.

Montecatini Enjoy Festival proseguirà ancora il 22 luglio con una serata al femminile con headliner una giovane promessa della musica italiana: Enula. La chiusura della manifestazione sarà poi affidata a un gruppo storico della musica italiana come i Dik Dik previsto il 23 luglio.

A partire dal 25 luglio sarà attivo il Light Virtual Show in Piazza Giusti “Tettuccio”. Un grande show virtuale fatto di luci e proiezioni per onorare l’ingresso di Montecatini Terme, partner di “Great Spas of Europe”, nel patrimonio UNESCO. Il progetto si avvarrà dei contributi dei migliori professionisti a livello internazionale nel settore delle grandi proiezioni e del videomapping con la realizzazione di uno show site specifico basato su contenuti che raccontano la storia della città e il suo legame indissolubile con l’acqua e le fonti termali. Light Virtual Show si svilupperà sulla facciata dello stabilimento del Tettuccio, giocando sulle eleganti forme del palazzo, valorizzandone le sue architetture come Terme Storiche di Montecatini. Effetti scenografici ed animazioni 3D dipingeranno la facciata di colori e suggestioni. I contenuti video proiettati saranno altamente spettacolari ed accattivanti e saranno realizzati a cura dei Visual Designer Alex & Paolo Buroni.Il tutto supportato, al fine di dare maggior impatto emozionale, da una colonna sonora originale.

Montecatini Enjoy Festival fin dal titolo richiama la vocazione naturale di una città famosa per le terme e per la piacevolezza di una vacanza basata sul relax, il buon vivere, la gastronomia tipica di alta qualità e strutture turistiche dal fascino storico: cultura a 360° caratteristiche che hanno sempre contraddistinto Montecatini Terme.

Montecatini Enjoy Festival è organizzato dal Comune di Montecatini Terme con l’Assessorato al Turismo e la direzione Artistica di Giovanni Tafuro e Luca Nesti L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito previa prenotazione. Inizio concerti ore 21:00 Per prenotare un posto prenotazioni@enjoyfestival.it