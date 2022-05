MONTE SAN SAVINO – Al via i preparativi per la dimostrazione di Giostra all’Anello alle Vertighe La manifestazione è organizzata dal Comitato dei festeggiamenti di Monte San Savino insieme all’Ordine Fraternità Francescana Betania e con il patrocinio della Fitetrec – Ante

Sarà una delle iniziative programmate per i festeggiamenti delle solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, che animeranno, nel mese di agosto, il Santuario delle Vertighe a Monte San Savino. Alla dimostrazione della Giostra all’Anello – in programma sabato 6 agosto alle ore 18,45 – parteciperanno 12 cavalieri ed amazzoni che si cimenteranno in prove di abilità nel centrare degli anelli.

“Mi fa piacere il poter ufficializzare – sottolinea Nicola Meacci assessore alle Associazioni del Comune di Monte San Savino – questa iniziativa equestre che fa seguito a quella dello scorso anno che ebbe un ottimo riscontro. È un evento che vuole anche ricordare la secolare tradizione delle corse di cavalli che per tanto tempo si svolgevano in occasione dei festeggiamenti del 15 agosto”. sottolinea Nicola Meacci assessore alle Associazioni del Comune di Monte San Savino – questa iniziativa equestre che fa seguito a quella dello scorso anno che ebbe un ottimo riscontro. È un evento che vuole anche ricordare la secolare tradizione delle corse di cavalli che per tanto tempo si svolgevano in occasione dei festeggiamenti del 15 agosto”.

La manifestazione si svolgerà con la fattiva collaborazione organizzativa del Comitato dei festeggiamenti, dell’Ordine Fraternità Francescana Betania e con il patrocinio della Fitetrec – Ante.

“Quest’anno – continua Meacci – ci sarà una novità relativamente alle prove di abilità che vedranno scendere sulla pista due cavalieri. Sono già iniziati i lavori di preparazione della pista in modo da predisporre il tutto in maniera ottimale ed in rispetto alle norme prescritte per questo tipo di manifestazioni. Mi fa inoltre piacere annunciare che, quest’anno, avremo anche la collaborazione dell’Asd – Aps Giostra dei Rioni di Olmo”.

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione organizzativa che ha visto la partecipazione, oltre che dell’Assessore Meacci, anche di Fra Giovanni Maria Rettore del Santuario di Santa Maria delle Vertighe, Irio Pomaranzi Presidente del Comitato dei festeggiamenti e di Roberto Parnetti referente toscano della disciplina di Monta Storica della Fitetrec-Ante in rappresentanza anche del referente nazionale Nicola Biagini.