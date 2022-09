METEO – Maltempo, codice giallo per temporali forti fino alle prime ore di sabato 1 ottobre

Ancora pioggia e temporali interesseranno la Toscana per tutta la giornata di oggi, venerdì 30 settembre. Domani, sabato 1 ottobre, previsto un miglioramento. La Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a confermare il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico fino alla mezzanotte di oggi per tutta la regione, lo ha esteso fino alle 2 di domani limitatamente alle zone della Valdichiana, Valtiberina, bacino del Fiora e dell’Albegna fino alla foce.

Oggi, venerdì, precipitazioni sparse diffuse e possibili isolati forti temporali con colpi di vento e grandinate. Domani, sabato, previsti residui temporali nelle primissime ore sulle zone più orientali, rinforzo dei venti di ponente nel corso del pomeriggio sull’Arcipelago settentrionale con raffiche fino a 60-80 km/h e mari molto mossi a nord di Piombino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.