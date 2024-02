Maltempo Toscana, prolungato il codice giallo per mareggiate e vento

Aggiornato dalla Sala operativa della Protezione civile regionale il bollettino di criticità gialla emesso ieri a causa dei fenomeni causati della perturbazione che sta interessando la Toscana.

Mentre resta confermato fino alle 18 di oggi, venerdì 23, il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per Garfagnana e bacini di Reno, Ombrone pistoiese e Bisenzio, il codice giallo per le forti mareggiate che interessano arcipelago e costa centro-settentrionale è stato esteso fino alle ore 8 di sabato 24 febbraio e quello per vento forte sui crinali appenninici di Romagna toscana, Valtiberina, arcipelago e aree centro-meridionali è stato prolungato fino alle 22 di stasera, venerdì 23.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo