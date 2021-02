Neve in arrivo su Toscana, codice giallo su quasi tutta la regione

Previsto per domani, venerdì 12 febbraio, l’ingresso di masse d’aria fredda di origine continentale cui si assoceranno, dal tardo pomeriggio-sera, nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sui settori appenninici e centro-meridionali. La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di domani un codice giallo per neve che interesserà quasi tutta la regione (escluse le colline grossetane e la Versilia), con validità dalle ore 18 fino alla mezzanotte. Codice giallo anche per vento, sempre per domani, sulle aree costiere centrali e sulle valli adiacenti, valido dalle ore 10 fino alla mezzanotte. La SOUP sottolinea che, relativamente alla criticità per neve, non è escluso che domani, alla luce delle uscite dei modelli, possa essere innalzato il livello di criticità ad arancione in alcune zone.

Domani previste deboli nevicate sparse dal tardo pomeriggio e in intensificazione in serata. Neve inizialmente a quote collinari nelle zone interne e appenniniche (200-400 metri), a quote di montagna sull’Amiata (oltre i 600 metri). In serata quota neve in abbassamento fino a quote pianeggianti (0-200 metri) su tutte le zone interne ad eccezione del grossetano (quote collinari). Oggi venti in rotazione a NE, in serata con raffiche fino a 40-50 km/h. Domani, venti di Grecale (NE) in rinforzo con forti raffiche allo sbocco delle valli e sulla costa centrale.

Come impatto sulle zone più urbanizzate sono quindi previste possibili nevicate nei capoluoghi delle province di Arezzo e Siena, e, con minore probabilità, anche su tutti gli altri capoluoghi compreso Firenze.

Il Centro Funzionale Regionale seguirà come al solito l’evoluzione della situazione con aggiornamento costante delle previsioni e dei monitoraggi.

Subito dopo l’emissione del prossimo bollettino di domani, venerdì 12, verrà organizzata una videoriunione per condividere le previsioni più aggiornate con le sale operative regionali, delle province, delle prefetture, dei comuni capoluogo e dei gestori di servizi.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.