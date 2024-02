Maltempo Toscana, codice giallo mercoledì 28 febbraio 

Una forte perturbazione atlantica continua ad interessare la Toscana. Domani, mercoledì 28 febbraio, il tempo sarà ancora variabile con deboli e locali piogge, ma con condizioni decisamente meno instabili rispetto alla giornata di oggi, martedì 27, che vede confermato, fino alla mezzanotte, il codice arancione per rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore nelle aree nord occidentali, nell’area dei bacini del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese.

Domani, mercoledì 28, piogge sparse, generalmente deboli, più frequenti sul grossetano e sui versanti emiliano romagnoli dell’Appennino, mentre in serata è prevista una nuova intensificazione dei venti di Grecale.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, temporali forti e vento.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.