LUCCA – Sicurezza sul lavoro: il consigliere con delega Roberto Guidotti interviene sul tema

“In questo periodo i tragici fatti di cronaca ci hanno mostrato nuovamente come, nonostante le buone leggi in vigore e nonostante lo Stato e le Regioni in questi anni si siano attivati mettendo a disposizione strutture e fondi per organizzare corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, gli infortuni non siano diminuiti e, cosa ancora più grave, si è continuato a morire.

Luana, Samuele, Mario, sono gli ultimi di un elenco di vittime -oserei dire di martiri- che ci hanno lasciato facendo il proprio lavoro. Ancora una volta persone, in alcuni casi anche giovanissime, hanno lasciato la loro casa al mattino, hanno salutato il loro figli, i loro cari, ma non hanno fatto più ritorno.

Queste morti forse -in alcuni casi sicuramente- potevano essere evitate: per questo motivo tragedie simili sono sconfitte personali, oltre che del sistema e, arrivati a questo punto, non abbiamo più scusanti e sono inutili le indignazioni e le esternazioni del momento. E’ necessario un cambio di passo da parte di tutte le componenti del mondo del lavoro, imprenditori, lavoratori e sindacati, nel continuare a migliorare e rendere sicuri i posti di lavoro, mettendo al centro il rispetto della vita e dell’integrità fisica delle persone, vero e unico valore aggiunto di ogni impresa.

Ma un cambio di passo ci vuole anche, e soprattutto, da parte della politica. Non ci si può infatti limitare ad alzare la voce per chiedere giustizia, per chiedere più attenzione e più controlli, ma, a livello statale, regionale e a livello locale, dobbiamo mettere al centro dell’agenda anche il tema della sicurezza dei luoghi di lavoro. Dobbiamo contribuire a far sì che questo argomento sia dibattuto continuamente e, attraverso il contributo degli enti preposti, far arrivare il messaggio a più persone possibile. Come accade per l’educazione ambientale e quella delle pari opportunità, dobbiamo iniziare a partire dalle scuole ad insegnare rischi, pericoli, comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro e riuscire così, tassello dopo tassello, a migliorare la cultura della sicurezza nei lavoratori occupati, ma anche nei futuri lavoratori e imprenditori della nostra società.

Per parte nostra, abbiamo iniziato un percorso che ha portato alla costituzione di una commissione speciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a livello intercomunale, attraverso una volontaria adesione dei comuni che hanno ritenuto questo percorso utile, costruttivo e propositivo. La commissione ha come obiettivo principale quello di costituire il punto di riferimento tra le parti per raccordare esigenze, urgenze e bisogni, riuscire ad avere un ruolo di “facilitatore” e lettore di “eventi sentinella”, per l’apertura di un forum di discussione che si collochi al di fuori di ogni interesse di parte, con l’unico scopo di migliorare la sicurezza nei comparti produttivi della provincia di Lucca e dare indicazioni alla Regione Toscana per una diversificazione e una ridistribuzione delle decisioni da prendere a livello locale”.