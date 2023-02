Lucca, un’installazione in Piazza San Michele per la festa di San Valentino

Su iniziativa degli assessori Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini è stata posizionata in Piazza San Michele un’installazione in vista del giorno di San Valentino. Un semplice gesto che, in occasione di questa ricorrenza simbolica, intende ricordare l’importanza dei sentimenti.

Uno dei luoghi simbolo di Lucca diventa quindi nuovamente protagonista di momenti, foto e scatti d’artista che potranno celebrare nei prossimi giorni l’amore in ogni sua forma.