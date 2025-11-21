Neil Young Approved Press Photo Hi Res Photo credit Danny Clinch
Neil Young, photo credit: Danny Clinch

Lucca Summer Festival 2025 annuncia Neil Young and The Chrome Hearts in concerto

Il leggendario cantautore e la sua band si esibiranno il 14 luglio nell'Area Mura Storiche

neil young Neil Young and The Chrome Hearts hanno annunciato oggi le due imperdibili tappe italiane del Love Earth Tour 2026. Dopo un fitto calendario attraverso Regno Unito ed Europa, la leggendaria band approderà in Italia per due soli appuntamenti: il 14 luglio a Lucca Summer Festival (Area Mura Storiche) e il 16 luglio  a Villa Manin a Codroipo (UD).

Le due date italiane chiuderanno il segmento europeo del tour, che vede Neil Young nuovamente accompagnato dai Chrome Hearts: Spooner Oldham (tastiere), Micah Nelson (chitarra, cori), Corey McCormick (bassocori), Anthony LoGerfo (batteria) e Neil Young (vocechitarra, piano).

