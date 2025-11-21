Lucca Summer Festival 2025 annuncia Neil Young and The Chrome Hearts in concerto
Il leggendario cantautore e la sua band si esibiranno il 14 luglio nell'Area Mura Storiche
Neil Young and The Chrome Hearts hanno annunciato oggi le due imperdibili tappe italiane del Love Earth Tour 2026. Dopo un fitto calendario attraverso Regno Unito ed Europa, la leggendaria band approderà in Italia per due soli appuntamenti: il 14 luglio a Lucca Summer Festival (Area Mura Storiche) e il 16 luglio a Villa Manin a Codroipo (UD).
Le due date italiane chiuderanno il segmento europeo del tour, che vede Neil Young nuovamente accompagnato dai Chrome Hearts: Spooner Oldham (tastiere), Micah Nelson (chitarra, cori), Corey McCormick (basso, cori), Anthony LoGerfo (batteria) e Neil Young (voce, chitarra, piano).
