Lucca, Scuola della Pace sempre più integrata con le realtà scolastiche provinciali

Una Scuola per la Pace della Provincia di Lucca sempre più vicina e integrata con le realtà scolastiche del territorio. A tale scopo i nuovi coordinatori che in questi giorni hanno incontrato il presidente della Provincia Luca Menesini hanno proposto un programma di massima che potrà essere concordato e condiviso con le scuole per il prossimo anno scolastico 2023-2024.

Un programma che è stato inviato ai dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, ai docenti interessati e all’Ufficio scolastico territoriale, e che sarà oggetto di approfondimenti da parte dei coordinatori Antonio Chiaravalloti, Andrea Menchetti, Leana Quilici, Andrea Salvoni e Daniele Silvestri, con l’intento di inserirlo nelle proposte dell’offerta formative dei singoli istituti.

Premesso che una delle attività principali della Scuola per la Pace è sempre stata quella di favorire e sviluppare la riflessione sui temi relativi alle politiche della memoria e di organizzare iniziative ad hoc soprattutto nel periodo della Giornata della Memoria e nel Giorno del Ricordo, ora si punta ad un maggiore e diretto coinvolgimento di studenti e studentesse; i giovani che sono sempre stati gli interlocutori privilegiati cercando con le varie attività proposte di fornire occasioni di crescita culturale e di formazione civile.

Nella bozza di programma proposta si spazia dai temi economici e di educazione ambientale all’economia sociale, dalla giustizia sociale alla pedagogia della responsabilità, fino alla scuola come comunità educante, oltre ovviamente ai temi storici e della memoria.

Per quanto riguarda le iniziative pubbliche aperte alla cittadinanza sono allo studio, tra molte altre, iniziative di approfondimento su Don Milani di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita.