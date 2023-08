Lucca, riaperto con sette giorni di anticipo il cavalcavia di viale Europa

È stato riaperto al traffico questa mattina (7 agosto) alle 9.30 dopo le ultime verifiche tecniche il cavalcavia di Viale Europa, con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma del cantiere, rendendo a Lucca in tempi record un’infrastruttura essenziale per il collegamento fra zone sud e nord della città e più in generale per tutta la viabilità della Piana. I lavori di restauro appena conclusi sono i più importanti interventi strutturali effettuati sul cavalcaferrovia dalla sua costruzione nel 1962.

“Abbiamo portato a termine con successo un intervento atteso da anni, che risolve i problemi strutturali di un nodo del traffico stradale della città con oltre 60 anni di età – dichiara il sindaco Mario Pardini -. Un successo per il lavoro di squadra che abbiamo organizzato con grande attenzione in questi mesi per evitare il più possibile disagi per i cittadini e per le aziende. Voglio ringraziare la ditta che ha realizzato l’intervento, i progettisti, i nostri uffici e gli agenti Polizia Municipale: tutti hanno seguito notte e giorno il cantiere e i problemi del traffico per un risultato davvero non scontato”.

“Sono state giornate e nottate intense in cui l’impalcato del ponte è stato aperto nella parte superiore, consolidato verificato, impermiabilizzato e chiuso nuovamente- afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – finalmente il cavalcaferroviaria cessa di essere un problema per la nostra viabilità e il prossimo anno, nello stesso periodo con un intervento analogo sull’altra carreggiata termineremo completamente il restauro”. Al momento dell’annuncio della riapertura erano presenti anche il presidente del Consiglio comunale Enrico Torrini ed il presidente della Commissione consiliare lavori pubblici Marco Santi Guerrieri.