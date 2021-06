LUCCA – “Nessun luogo è lontano”: tre incontri online sulla pandemia in Africa, Medio Oriente e Sud America

La situazione pandemica in Africa, America Latina e Medio Oriente, nonché le prospettive che vi derivano sono al centro di tre incontri – online e gratuiti –, organizzati dalla Provincia di Lucca, con i Comuni di Lucca e Capannori e il Centro cooperazione missionaria della Diocesi di Lucca.

Il primo incontro in programma è per il 3 giugno alle 18 e presenta un focus sull’Africa: a parlarne saranno suor Carla Gemignani, missionaria nel sud del Sudan e Monica Uliana di Medici con l’Africa Cuamm – Etiopia.

La settimana successiva, il 10 giugno, sempre alle 18, l’attenzione sarà sul Medio Oriente, mentre il 16 giugno si parlerà della situazione in Sud America e, in particolare, del Brasile.

Gli interventi, a partire proprio dalle questioni centrali, saranno l’occasione per trattare anche i disequilibri e le problematiche di natura sociale, sanitaria ed economica che affliggono quotidianamente queste terre, di cui, in fondo, vi è una conoscenza limitata, ma che saranno ampiamente spiegati grazie ai relatori che, facendo parte di missioni o progetti di cooperazione internazionale, vivono quotidianamente con queste comunità locali e possono portare una preziosa testimonianza che aiuta a comprendere tale realtà.

«Questi incontri – commenta la consigliera provinciale Teresa Leone – ci permettono di approfondire gli effetti che la pandemia ha avuto in altre parti del mondo, lontane da noi, ma che, comunque, influiscono anche con la nostra situazione. E’ importante conoscere questi aspetti, poiché la pandemia ci ha fatto capire ancora meglio come nessun luogo sia lontano e che quanto avviene in altre parti del mondo può avere importanti riflessi anche sulle nostre vite quotidiane. Ritengo questo sia un modo per conoscere e approfondire quello che accade in tre aree del mondo importanti per lo scenario globale, come l’Africa, il Sud America e il Medio Oriente e non posso non ringraziare il Centro di cooperazione missionaria della Diocesi per la preziosa collaborazione che ci ha dato per realizzare questi focus».